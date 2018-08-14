Встреча Трампа и Путина оказалась удачной для Кремля - СМИ

Спецслужбы США посчитали встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа удачной для России.

Стало известно о том, что спецслужбы США уверены - встреча лидеров США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Хельсинки оказалось очень удачной для Москвы.

Реакцию Кремля передает телекомпания CNN, ссылаясь на неназванные источники. Так, телеканал уверяет, якобы Москва порадовалась заявлению Трампа, что «США повели себя глупо», не пойдя навстречу России.

Примечательно то, что официально данную информацию не подтвердили ни в администрации президента США, ни в нацразведке.

Напомним, встреча лидеров состоялась 16 июля. Это был первый полноформатный саммит Россия - США.