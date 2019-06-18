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Встреча советников лидеров стран нормандского формата пройдёт 12 июля

18 июня 2019, 16:39  •  46 • Украина
Встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
 
© Emmanuele Contini/imago stock&people globallookpress.com
 

«12 июля мы проведём встречу советников в минском формате и дальше посмотрим, как действовать дальше», — цитирует её ТАСС.

Меркель добавила, что Германия и Франция готовы к участию в новом саммите в нормандском формате.

Ранее французский МИД сообщил, что Париж и Берлин решительно выступают за урегулирование конфликта на востоке Украины в нормандском формате.

Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН оценил условия Зеленского по возвращению к нормандскому формату.

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