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Встреча советников лидеров стран нормандского формата пройдёт 12 июля
18 июня 2019, 16:39 • 46 • Украина
Встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
© Emmanuele Contini/imago stock&people globallookpress.com
«12 июля мы проведём встречу советников в минском формате и дальше посмотрим, как действовать дальше», — цитирует её ТАСС.
Меркель добавила, что Германия и Франция готовы к участию в новом саммите в нормандском формате.
Ранее французский МИД сообщил, что Париж и Берлин решительно выступают за урегулирование конфликта на востоке Украины в нормандском формате.
Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН оценил условия Зеленского по возвращению к нормандскому формату.
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