Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Главная / Политика

Встреча с Байденом станет наградой для Путина за Донбасс: Немец поделился странными предположениями

15 апреля 2021, 01:50  •  91 • Политика
Немецкий журналист Карстен Лютер попытался спрогнозировать ход будущего саммита лидеров США и России и поделился странными предположениями. Он считает, что встреча с Байденом станет наградой для Путина за Донбасс. Но не за мир в регионе, а за войну.
Не так давно Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей", но от предложения президента России встретиться в прямом эфире уклонился. Теперь же США говорят о саммите в нейтральной стране, где главы двух ядерных держав должны выстроить "стабильные и предсказуемые отношения".
Лютер на страницах издания Die Zeit ссылается на неких наблюдателей, которые воспринимают перемещение армии России по своей территории игрой – эскалацией конфликта на юго-востоке Украины, стремлением испытать Запад, а также продемонстрировать давление. Журналист не исключает, что всё это может быть подготовкой к "большой войне".
Автор статьи напомнил, как с Владимиром Путиным встречался предшественник Байдена Дональд Трамп. В июле 2018 года в Хельсинки ещё до начала саммита было понятно, что президент России в выигрышном положении. Американский лидер играл роль наивного шоумена, пишет Лютер, хотя мог бы выдвинуть обвинение в "агрессивной внешней политике России". Байден уже сейчас настроен более радикально.
"И вряд ли он просто позволит Путину строить из себя невиновного", - предполагает немецкий журналист.
В двух встречах с президентом России будет и ещё одно отличие. Трамп говорил только за себя, Байден же будет представлять не только интересы США, но и интересы "сообщества, которое он пытается восстановить", - отмечает Лютер.
В статье также затрагивается вопрос отношений с Украиной. В каком русле будет идти разговор, пока неясно.
"С одной стороны можно подумать, будто в награду за эскалацию Путин получил саммит. С другой стороны, приглашение Байдена, возможно, обеспечит нужное замешательство, чтобы на время притормозить эскалацию", - предполагает немецкий журналист Карстен Лютер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра Шойгу
15 апреля 2021, 00:00
Зачем Байдену разговор с Путиным: Сценарий "обострение в Донбассе" раскрыл политолог Брутер
15 апреля 2021, 00:00
Путин спас США от уничтожения: Сатановский о судьбоносной встрече
15 апреля 2021, 00:00
Военный эксперт объяснил провал Зеленского с НАТО: "Меркель и Макрон устали решать проблемы Киева"
15 апреля 2021, 01:50
Британский ветеран предупредил о военном ударе США по русским
15 апреля 2021, 01:50
Встреча с Байденом станет наградой для Путина за Донбасс: Немец поделился странными предположениями
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра...
15 апреля 2021, 00:00
Зачем Байдену разговор с Путиным: Сценарий "обострение в Донбассе" раскрыл ...
15 апреля 2021, 00:00
Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью
15 апреля 2021, 00:00
Путин спас США от уничтожения: Сатановский о судьбоносной встрече
15 апреля 2021, 00:00
Военный эксперт объяснил провал Зеленского с НАТО: "Меркель и Макрон устали реша...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 18:25
Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс
08 апреля 2021, 12:10
Предатели в России пытались сдать Донбасс. И теперь мы обязаны выиграть эту войну - Дугин
13 апреля 2021, 15:55
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славянске
11 апреля 2021, 01:35
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит ВСУ
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.