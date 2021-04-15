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Встреча с Байденом станет наградой для Путина за Донбасс: Немец поделился странными предположениями
15 апреля 2021, 01:50 • 91 • Политика
Немецкий журналист Карстен Лютер попытался спрогнозировать ход будущего саммита лидеров США и России и поделился странными предположениями. Он считает, что встреча с Байденом станет наградой для Путина за Донбасс. Но не за мир в регионе, а за войну.
Не так давно Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей", но от предложения президента России встретиться в прямом эфире уклонился. Теперь же США говорят о саммите в нейтральной стране, где главы двух ядерных держав должны выстроить "стабильные и предсказуемые отношения".
Лютер на страницах издания Die Zeit ссылается на неких наблюдателей, которые воспринимают перемещение армии России по своей территории игрой – эскалацией конфликта на юго-востоке Украины, стремлением испытать Запад, а также продемонстрировать давление. Журналист не исключает, что всё это может быть подготовкой к "большой войне".
Автор статьи напомнил, как с Владимиром Путиным встречался предшественник Байдена Дональд Трамп. В июле 2018 года в Хельсинки ещё до начала саммита было понятно, что президент России в выигрышном положении. Американский лидер играл роль наивного шоумена, пишет Лютер, хотя мог бы выдвинуть обвинение в "агрессивной внешней политике России". Байден уже сейчас настроен более радикально.
"И вряд ли он просто позволит Путину строить из себя невиновного", - предполагает немецкий журналист.
В двух встречах с президентом России будет и ещё одно отличие. Трамп говорил только за себя, Байден же будет представлять не только интересы США, но и интересы "сообщества, которое он пытается восстановить", - отмечает Лютер.
В статье также затрагивается вопрос отношений с Украиной. В каком русле будет идти разговор, пока неясно.
"С одной стороны можно подумать, будто в награду за эскалацию Путин получил саммит. С другой стороны, приглашение Байдена, возможно, обеспечит нужное замешательство, чтобы на время притормозить эскалацию", - предполагает немецкий журналист Карстен Лютер.
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