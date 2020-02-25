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Встреча русских и американцев в Сирии: Наши забросили сразу двух подполковников и сержанта - Витязева

25 февраля 2020, 20:39  •  37 • В мире
В объективы камер попала очередная встреча русских и американцев в Сирии. Как пишет журналистка Юлия Витязева, наши забросили сразу двух подполковников и сержанта.
На опубликованном в Twitter-аккаунте Витязевой снимке изображены российские военные, разговаривающие с американскими. Рядом стоят сирийцы.
"Очередная встреча российских, американских и сирийских военных в районе Тель-Тамра. Провинция Хасека, Сирия. C российской стороны вышли сразу два подполковника и сержант", - шутливо написала она.
Ранее в этом же районе русским военным пришлось спасать американцев от расправы сирийцев. Выручило солдат США лишь присутствие российского генерала.
Инцидент произошёл 12 февраля, после того как американский конвой из шести бронеавтомобилей заехал в населённый пункт, нарушив международные договорённости.
Провокационные действия военных США вызвали недовольство жителей Харбат-Хамо. В ответ американские военные открыли огонь, убив 14-летнего подростка и ранив одного мужчину. Местные жители пришли в ярость и тоже открыли огонь - оружия в свободном доступе в Сирии сейчас немало.
Как только о происшествии стало известно, к месту тут же выехал российский военный патруль, отвечающий за эту территорию. В связи со сложностью инцидента к патрулю присоединился и российский генерал.
Высокопоставленный российский военный выступил посредником и гарантировал американцам беспрепятственный отход, а местным жителям - безопасность.
Фото: twitter.com/Vityzeva.

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