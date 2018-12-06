|
Встреча России, Украины и ЕК по газу намечена на вторую половину января
06 декабря 2018, 13:24 • 103 • Украина
Еврокомиссия предложила провести трёхстороннюю встречу с Россией и Украиной по газу во второй половине января, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
РИА Новости
«Планировалось встретиться 11 декабря, но сейчас от Еврокомиссии прозвучало предложение перенести встречу на вторую половину января», — цитирует РИА Новости Новака.
По его словам, переговорам будет предшествовать встреча по газу на уровне экспертов.
В начале декабря замглавы ЕК по делам энергосоюза Марош Шефчович по итогам переговоров с главой украинского МИД Павлом Климкиным заявил, что Еврокомиссия считает жизненно важным продолжение трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной.
Подпишитесь на нас
103
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
03 декабря 2018, 12:24
|
30 ноября 2018, 01:39
|
04 декабря 2018, 16:09
|
01 декабря 2018, 00:24
|
04 декабря 2018, 04:56
|
05 декабря 2018, 01:54
|
30 ноября 2018, 19:24