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Встреча России, Украины и ЕК по газу намечена на вторую половину января

06 декабря 2018, 13:24  •  103 • Украина
Еврокомиссия предложила провести трёхстороннюю встречу с Россией и Украиной по газу во второй половине января, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
 
РИА Новости
 

«Планировалось встретиться 11 декабря, но сейчас от Еврокомиссии прозвучало предложение перенести встречу на вторую половину января», — цитирует РИА Новости Новака.

По его словам, переговорам будет предшествовать встреча по газу на уровне экспертов.

В начале декабря замглавы ЕК по делам энергосоюза Марош Шефчович по итогам переговоров с главой украинского МИД Павлом Климкиным заявил, что Еврокомиссия считает жизненно важным продолжение трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной.

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