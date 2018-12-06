Встреча России, Украины и ЕК по газу намечена на вторую половину января

Еврокомиссия предложила провести трёхстороннюю встречу с Россией и Украиной по газу во второй половине января, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Планировалось встретиться 11 декабря, но сейчас от Еврокомиссии прозвучало предложение перенести встречу на вторую половину января», — цитирует РИА Новости Новака.

По его словам, переговорам будет предшествовать встреча по газу на уровне экспертов.

В начале декабря замглавы ЕК по делам энергосоюза Марош Шефчович по итогам переговоров с главой украинского МИД Павлом Климкиным заявил, что Еврокомиссия считает жизненно важным продолжение трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной.