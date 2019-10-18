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Встреча "в трусах": Чем занимаются на заседаниях депутаты Верховной рады Украины - фото

18 октября 2019, 10:39  •  175 • Политика
Во время заседания Верховной рады Украины депутат от фракции "Слуга народа" пригласил своего друга на свидание "в трусах".
На заседании Верховной рады депутат от фракции "Слуга народа" Владимира Зеленского назначил своему знакомому встречу "в трусах". Процесс заснял один из фотографов украинского парламента.
На опубликованном в соцсетях снимке видно, как нардеп прямо на заседании Рады переписывается со своим знакомым в мессенджере WhatsApp. В частности, речь идёт о предстоящей встрече. Собеседник интересуется, стоит ли приходить на неё в костюме с бабочкой. В ответ депутат просит прийти "в трусах". На это знакомый нардепа пишет, что секса между ними не будет.
"На заседаниях Верховной рады депутаты трудятся не покладая рук! Труд, правда, иногда своеобразный. Депутат от фракции "Слуга народа", к примеру, назначает своему знакомому встречу "в трусах", - комментирует фото в Twitter канал "Выпускайте кракена".
"После того как Кива теребил свой прутень прямо на заседании Рады, я ничему не дивлюсь", - добавляет Алина Гайдарова @alj_drajvaj.
Речь идёт о скандальном украинском политике Илье Киве, которого сняли на видео занимающимся самоудовлетворением прямо на заседании украинского парламента.
Напомним, что это далеко не первый инцидент, когда украинских депутатов ловят за сомнительными занятиями в зале заседаний Верховной рады. Например, депутата Дмитрия Добкина уже несколько раз заставали в парламенте в неадекватном состоянии. Высказывались предположения, что нардеп употребляет наркотические вещества.
Фото: скриншот Twitter/@rlz_the_kraken

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