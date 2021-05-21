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Встреча Путина с Зеленским не состоится по целому ряду причин - СМИ

21 мая 2021, 18:00  •  169 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Лидер Незалежной может испугаться радикалов и очередного Майдана
Встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, о которой так много говорят в последнее время, навряд ли состоится из-за явных противоречий между Киевом и Москвой по целому ряду вопросов. Об этом говорится в статье издания EADaily.
Автор публикации Сергей Миркин обозначил несколько причин, по которым гипотетический саммит двух лидеров не имеет шансов осуществиться. Журналист отметил, что буквально накануне сначала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры относительно встречи идут, даже есть наброски возможных тем, однако процесс движется непросто.
В свою очередь, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что очный диалог состоится лишь при условии, если в повестке будут вопросы Донбасса и Крыма, что категорически неприемлемо для Москвы.
Именно эта тема является основным камнем преткновения для встречи, поскольку Путин ясно сказал украинской стороне – сначала киевский режим должен договориться с руководством ЛНР и ДНР, а потом уже обсуждать вооруженный конфликт в Донбассе с третьими странами. Однако Зеленский и его администрация объявили, что вести прямой диалог с представителями республик не намерены.
"В этом усматривается глубинное противоречие в понимании Киевом и Москвой происходящего в Донбассе. В России войну считают внутриукраинским конфликтом, в то время как в Киеве полагают, что в регионе воюют с Россией", – указывает журналист.
По его мнению, в Кремле не согласятся встречаться с высоким представителем постмайданной Незалежной просто ради встречи. С точки зрения Москвы, Киев обязан сначала выполнить минские соглашения согласно прописанным пунктам.
Также Зеленский может сам отказаться встречаться с Путиным из-за давления со стороны разномастных украинских радикалов, которые выступают против такого диалога с лидером РФ без непосредственного участия посредников из Европы.
"Они найдут к чему придраться, чтобы обвинить ЗЕкоманду в том, что те "продались Кремлю", и на этом фоне устроить новые "майданы"", – полагает автор.
Кроме того, несмотря на майский визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, президенту Незалежной Вашингтон не стал доверять больше, чем ранее, хотя и была таким образом продемонстрирована поддержка Владимиру Александровичу. Но "без благословения" Белого дома пан Зеленский и его команда ни на какие переговоры с российским лидером не поедут, уверен Миркин.
Еще одним препятствием может служить то, что глава Незалежной хочет улучшить свой имидж на мировой арене, а значит ему нужно встретиться с Путиным, как с равным. Однако, напомнил журналист, все обратили внимание на речь лидера РФ в ходе обращения к Совфеду, в которой он охарактеризовал восточноевропейских политиков типа Зеленского как "шакалов Табаки". Какое уж тут "на равных", подчеркивается в статье.
"Если Зеленский хочет поговорить, он должен приехать в Москву. Но тогда в Киеве его обвинят, что он "челом ударил" российскому президенту. В этом случае тоже нового "майдана" не избежать", – прогнозирует автор.
Ну, и напоследок, по его словам, Зеленский сам себе усложнил возможность встречи с Путиным политической атакой на лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, против которого с подачи СНБО и СБУ открыто уголовное дело по статье о госизмене.
Тем не менее, есть еще маленький шанс на очный диалог между Киевом и Москвой, но только после того, как, возможно, пройдет саммит Путина и главы США Джо Байдена, а также, каковы будут его итоги, в том числе в вопросе Незалежной. Но в обозримом будущем никакой встречи с Зеленским у российского лидера не будет, резюмирует автор.

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