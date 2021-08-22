Встреча Путина с представителями «Единой России». Главное

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, провел встречу с представителями партии «Единая Россия».

Выплаты пенсионерам и военным

В ходе встречи глава государства предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих, подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства заявил, что считает нужным, чтобы аналогичные меры коснулись военнослужащих, только им будет положена выплата в 15 тыс. рублей. Путин отметил, что военнослужащие России — это «особый отряд», люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни, как и для своих семей. Он также указал и на боевую составляющую, связанную с риском для жизни и здоровья.

Развитие Сибири

Также российский лидер подчеркнул необходимость подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, предложенные министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу. Соответствующее поручение дано правительству России, и над ним работают структуры академических институтов страны, сказал Путин.

Соответствующие предложение необходимо подготовить, оформить и двигаться в этом направлении, отметил президент.

Шойгу в свою очередь сказал, что строительство новых городов в Сибири обойдется в приемлемые суммы. Он подчеркнул, что у России есть все возможности до 2030 года создать сотни тысяч рабочих мест и новые города в регионе.

Развитие авиации

В настоящий момент России необходим среднемагистральный самолет, чтобы он долетал до Дальнего Востока, считает Путин. Российская авиация становится частью мировой, подчеркнул он. Путин привел в пример SuperJet 100, отметив, что это российский продукт, над которым в том числе работали французские и итальянские специалисты, и работали весьма эффективно.

«Но этого, конечно, недостаточно, сейчас нам нужен среднемагистральный самолет, причем он может быть достаточно большой по протяженности, имея в виду нашу территорию. Повторю еще раз: он может вообще долетать от Москвы до Дальнего Востока, и это надо сделать», — сказал президент.

Российский лидер также добавил, что создание пассажирского самолета МС-21 задержалось примерно на полгода из-за отказа зарубежных партнеров от поставок, однако в конечном итоге он будет даже лучше: это касается крыла и композитных материалов.

Об отношениях с Западом

Путин также высказался об отношениях РФ с западными партнерами, отметив, что страна всегда работала и будет работать с зарубежными партнерами, но во главу угла всегда ставятся интересы россиян.

Также президент раскритиковал идеи Запада размещать афганских беженцев в Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Он призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев. Путин указал, что никто не хочет повторения событий 1990–2000-х годов.

«И нам [преступные] элементы оттуда не нужны — из Афганистана и из Сирии тоже. Мы делаем все, чтобы Сирия не превратилась в рассадник терроризма», — подчеркнул Путин.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече заявил, что представители движения «Талибан» (запрещено в РФ), захватившие власть в стране, пока выполняют обещания о прекращении боевых действий и начале национального диалога в Афганистане, запустили первые контакты с представителями основных политических сил страны.

Об экономике на фоне пандемии коронавируса

По словам президента, Россия проходит пандемию коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран и практически восстановила докризисный уровень экономики. Он напомнил о многочисленных трудностях в период пандемии — о потере рабочих мест, росте инфляции и ударе по реальным доходам граждан.

«Это очень серьезные вещи. Но то, что сделано «Единой Россией» за последнее время, сделано немало. И это сделанное заключается в том, что мы прошли этот период гораздо более эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира. Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики», — подчеркнул Путин.

Как отметил глава государства, проделанный путь создает хорошую базу для решения задач, которые возникли за последнее время.

Он также поддержал идею моратория на плановые проверки малого бизнеса в предстоящем 2022 году и пообещал поставить этот вопрос перед правительством страны.

«Чем меньше административное давление, тем лучше», — подчеркнул он.

Кроме того, президент сказал, что необходимо сделать так, чтобы социальные выплаты, которые были списаны со счетов на погашение кредитов, вернули.

«Теперь по поводу списания со счетов граждан средств, которые получаются ими от государства в сфере социальных выплат, особенно связанные с подготовкой к школе или других, которые должны быть защищены. Они как бы формально защищены. Но, если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», — заявил он, добавив, что этот вопрос будет обсужден с правительством.

О предстоящей встрече Путина с представителями «Единой России» стало известно днем ранее. На встрече обсуждаются предложения россиян по усовершенствованию программы партии.

17 июля «Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Как отмечается на сайте народной программы, по основным ее разделам заполнили анкеты более 3 млн человек. Собрано 1,6 млн предложений.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В частности, своих кандидатов в 2021 году выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина». Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госдуму 12 августа. В список входит 394 человека. Всего «ЕР» выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.