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Встреча Путина с Кадыровым подтвердилась, но вопросов стало только больше
03 февраля 2022, 13:15 • 129 • Политика
В Кремле подтвердил прошедшую накануне рабочую встречу президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Однако, после одной реплики о работе правоохранительных органов вопросов стало ещё больше.
С утра после публикации сообщения пресс-службы главы и правительства Чечни о рабочей встрече президента России Владимира Путина и руководителя республики Рамзана Кадырова интернет "кипел": что же такое они обсуждали, если на сайте Кремля информации о встрече не было.
Во время традиционного брифинга для журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что "вчера вечером, действительно, Путин принял в Кремле Кадырова".
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