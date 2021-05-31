Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
Главная / Политика

Встреча Путина с Байденом может сорваться - эксперт

31 мая 2021, 20:55  •  103 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Российской и американской сторонам нужно согласовать более важную проблематику саммита, чем обсуждать вопросы экологии
Запланированный на 16 июня в Женеве саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может не состояться, если Москва и Вашингтон не согласуют реально важные для обеих сторон темы переговоров. Такой прогноз по поводу предстоящей встречи лидеров двух держав дал декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
По его словам, внешнеполитические приоритеты РФ и Штатов уже давно расходятся. Поэтому Вашингтону подчас "приходится из пальца высасывать общие темы для обсуждений", а вот по ключевым вопросам мировой политики интересы американцев не совпадают с российскими, считает политолог.
Он отметил, что США отказываются идти на компромисс по разным темам, в отличие от РФ. В качестве примера Шатилов привел Договор по открытому небу, из которого Вашингтон вышел.
Эксперт назвал слишком скудной экологическую проблематику, чтобы выносить ее обсуждение в повестку саммита глав таких великих государств, сообщает издание Life.
"Со стороны США должны думать, на какие компромиссы идти, иначе встреча эта не состоится или пройдет в режиме "пришел, увидел, разошлись". Если каких-то важных публичных или непубличных идей не удастся найти, тогда саммит действительно может подвиснуть", – подытожил Шатилов.
В прошедшие выходные в Европе разгорается международный скандал из-за публикаций в СМИ информации о якобы слежке АНБ за рядом высокопоставленных политиков Старого Света с помощью разведки Дании. Под всевидящее око Вашингтона попали, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-министр иностранных дел Германии, а ныне президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Шпионаж осуществлялся в 2012-2014 годах.
Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт не исключил, что эти публикации могут иметь отношение к встрече Путина и Байдена. Впрочем, полагает он, российский лидер не станет затрагивать тему слежки за европейцами с хозяином Белого дома.
Ранее в понедельник, 31 мая, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о расхождении повесток Москвы и Вашингтона перед женевским саммитом, передает РИА "Новости". Дипломат призвал американскую сторону быть готовыми в предстоящие дни получить ряд сигналов из РФ, ряд из которых окажутся "некомфортными" для Штатов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
31 мая 2021, 07:10
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
31 мая 2021, 01:40
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
31 мая 2021, 08:05
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины
31 мая 2021, 07:10
"Это важно и для Донбасса": Пушков осадил Киев "плохими новостями"
31 мая 2021, 15:25
Путин послал Байдену жесткий сигнал об американских кораблях в Черном море
31 мая 2021, 10:50
"Стремительно и непонятно": Минску передали список российских олигархов - участников провокации
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2021, 02:00
В Минске ответили на недоумение Украины: "Чистой воды торговые переговоры"
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
28 мая 2021, 01:15
"Мы сыты по горло": Африканцы призвали Россию им помочь
25 мая 2021, 07:15
Откровения «котловода»
31 мая 2021, 07:10
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
29 мая 2021, 12:05
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
28 мая 2021, 04:55
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.