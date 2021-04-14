Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
После демарша Эрдогана русским напомнили слова Петра I о "троих", кото...
Главная / Политика

Встреча Путина с Байденом может обернуться грандиозным скандалом - политолог

14 апреля 2021, 11:10  •  323 • Политика
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы воспользуются переговорами, чтобы подать сигнал союзникам
Телефонный разговор и предложение о встречи, последовавшие от Байдена после скандальных заявлений и игнорирования предложения Путина о личном общении, было воспринято многими экспертами с надеждой на разрядку в отношениях между Россией и США. Однако, предостерегает политолог Федор Лукьянов, переговоры рискуют обернуться грандиозным скандалом из-за американцев – подобные случаи с начала этого года уже происходили.
Он пишет в своем телеграм-канале "Россия в глобальной политике", что недавняя встреча на Аляске делегаций США и Китая, которая должна была заложить первые положительные шаги после действий администрации Трампа, закончилась публичным скандалом с демонстрацией непреклонности. Пекин и Вашингтон плотно уперлись в собственные позиции, не желая идти на компромиссы. Для "первого свидания", отмечает Лукьянов, такое поведение кажется странным.
"Если полагать, что цель администрации Байдена, на самом деле, не нормализация с Китаем, а мобилизация Запада в привычном для холодной войны виде, то все логично", – пояснил он.
Американцы могут воспользоваться встречей, чтобы послать сигнал союзникам, которые не до конца понимают позицию Вашингтона. Цель будет проста: показать, что Путина не боятся, Россия – бумажный тигр, сила США – в строгих убеждениях, считает политолог.
Лукьянов указывает, что многие по старой памяти связывают подобные встречи с рязрядкой в двусторонних отношениях – по крайней мере, во времена холодной войны было именно так. Но в последнее время в поведении и восприятии сторон на международной арене изменилось многое, из-за чего ситуация рискует обернуться непредвиденными последствиями.
Напомним, о прошедшем разговоре между Владимиром Путиным и Джо Байденом стало известно минувшим вечером. Каждая сторона выразила готовность продолжать диалог по вопросам глобальной безопасности не только с учетом интересов Москвы и Вашингтона, но и всего мирового сообщества, пишет RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



323
Источник
Похожие новости
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, поднимите задницу!"
14 апреля 2021, 02:55
"Байдену лучше высказывать свои озабоченности Зеленскому": В Госдуме оценили переговоры с Путиным
14 апреля 2021, 08:25
Кадыров "поставил" Навального в угол: "Это враг и предатель"
14 апреля 2021, 04:45
Украина назвала себя "границей демократического мира" и позвала на помощь США
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснени...
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, подни...
14 апреля 2021, 04:45
Хватит и одной дозы: Аргентинских учёных удивил эффект "Спутника V"
14 апреля 2021, 02:55
Британцы ошиблись: Военных из Сибири "перебросили" к границам Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 апреля 2021, 12:35
Американский генерал пожаловался: Русские довели янки в Сирии до нервного стресса
08 апреля 2021, 17:40
"Зеленский в отчаянии": США "слились" из блицкрига в Донбассе
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
10 апреля 2021, 09:05
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
11 апреля 2021, 02:30
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А Путин молчит"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.