Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
Чехи попросили пощады у США: "Москва не будет сносить безропотно"
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
Главная / Политика

Встреча Путина и Зеленского в знаковую для русских дату: В Кремле тактично сняли "бронь"

26 апреля 2021, 17:25  •  289 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности переговоров главы государства Владимира Путина и Зеленского в День Победы в столице.
В Кремле прокомментировали вопрос о встрече Путина и Зеленского 9 мая в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока "никакой конкретики по этой теме нет".
Ранее Зеленский говорил, что готов встретиться с главой России "в любом месте". Владимир Путин сказал, что насчёт Донбасса ему стоит разговаривать с главами ДНР и ЛНР, на что Зеленский ответил отказом.
Сегодня, 26 апреля, он предложил сделать встречу трёхсторонней, пригласив США, Канаду и Британию, а также поменять Минские соглашения или найти новый формат вместо них.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



289
Источник
Похожие новости
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
26 апреля 2021, 07:20
Одиозный русофоб из Львова поставил русских в пример украинцам
26 апреля 2021, 03:40
"Предупреждение Москве": Сверхсекретный" самолёт-шпион НАТО подняли в воздух для разведки
26 апреля 2021, 13:45
Обещание Путина Байдену спасло Украину от войны - СМИ
26 апреля 2021, 09:10
"Тебя позвали! Иди и говори!": Донбасс напомнил Зеленскому о главном обещании
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
26 апреля 2021, 07:20
Одиозный русофоб из Львова поставил русских в пример украинцам
26 апреля 2021, 00:00
Скрывала три дня, но коллега "сдала": Немецкая медсестра подменила вакцину ...
26 апреля 2021, 03:40
"Предупреждение Москве": Сверхсекретный" самолёт-шпион НАТО подняли в ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 апреля 2021, 07:05
"Не будет с нами считаться!": После речи Путина жителей Украины призвали "готовиться"
25 апреля 2021, 20:20
Забрать своих: Киеву предложили альтернативу разрыву дипотношений с Россией
21 апреля 2021, 15:30
Крах украинского кризиса: У Байдена сдали нервы, несмотря на идею фикс Зеленского
22 апреля 2021, 19:55
"Лично меня задели его слова о табаках": В Чехии уловили тонкий намёк Путина
24 апреля 2021, 05:50
"Ваши предки на деревьях сидели": Грузинский оппозиционер набросился на экс-главу МИД Эстонии
20 апреля 2021, 16:35
Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
21 апреля 2021, 01:45
Зеленский вызвал Путина на разговор. Украинцы рассвирепели: "Геть!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.