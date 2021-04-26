Встреча Путина и Зеленского в знаковую для русских дату: В Кремле тактично сняли "бронь"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности переговоров главы государства Владимира Путина и Зеленского в День Победы в столице.

В Кремле прокомментировали вопрос о встрече Путина и Зеленского 9 мая в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока "никакой конкретики по этой теме нет".

Ранее Зеленский говорил, что готов встретиться с главой России "в любом месте". Владимир Путин сказал, что насчёт Донбасса ему стоит разговаривать с главами ДНР и ЛНР, на что Зеленский ответил отказом.

Сегодня, 26 апреля, он предложил сделать встречу трёхсторонней, пригласив США, Канаду и Британию, а также поменять Минские соглашения или найти новый формат вместо них.