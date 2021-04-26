|
Встреча Путина и Зеленского в знаковую для русских дату: В Кремле тактично сняли "бронь"
26 апреля 2021, 17:25 • 289 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности переговоров главы государства Владимира Путина и Зеленского в День Победы в столице.
В Кремле прокомментировали вопрос о встрече Путина и Зеленского 9 мая в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока "никакой конкретики по этой теме нет".
Ранее Зеленский говорил, что готов встретиться с главой России "в любом месте". Владимир Путин сказал, что насчёт Донбасса ему стоит разговаривать с главами ДНР и ЛНР, на что Зеленский ответил отказом.
Сегодня, 26 апреля, он предложил сделать встречу трёхсторонней, пригласив США, Канаду и Британию, а также поменять Минские соглашения или найти новый формат вместо них.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
289
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 апреля 2021, 07:05
|
25 апреля 2021, 20:20
|
21 апреля 2021, 15:30
|
22 апреля 2021, 19:55
|
24 апреля 2021, 05:50
|
20 апреля 2021, 16:35
|
21 апреля 2021, 01:45