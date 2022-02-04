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Встреча Путина и Зеленского на паузе: В Кремле назвали каждую помеху
04 февраля 2022, 14:20 • 236 • Политика
В Кремле рассказали, почему встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пока невозможна.
Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил журналистам, что заявления, звучащие из Киева, не позволяют обозначить повестку переговоров Путина и Зеленского.
Причина в помехах, которые создаёт Украина. Сначала в Киеве говорят, что выполнение Минских соглашений будет означать развал Украины, потом на уровне министров утверждают, что "выполнение Минских договорённостей на условиях России" невозможно, заметил Песков.
- признал представитель Кремля.
Однако Москва рада тому, что идёт процесс консультаций на двусторонней основе, подытожил Песков.
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