Встреча Путина и Зеленского на паузе: В Кремле назвали каждую помеху

В Кремле рассказали, почему встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пока невозможна.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил журналистам, что заявления, звучащие из Киева, не позволяют обозначить повестку переговоров Путина и Зеленского.

Причина в помехах, которые создаёт Украина. Сначала в Киеве говорят, что выполнение Минских соглашений будет означать развал Украины, потом на уровне министров утверждают, что "выполнение Минских договорённостей на условиях России" невозможно, заметил Песков.

Очень трудно говорить о встречах на высшем уровне. Они должны быть подготовленны. Пока с подготовкой мы хромаем,

- признал представитель Кремля.

Однако Москва рада тому, что идёт процесс консультаций на двусторонней основе, подытожил Песков.