Встреча Путина и Зеленского: Что утаивает Украина?

В Кремле прокомментировали предположение президента Украины Владимира Зеленского о том, что окружение президента России Владимира Путина якобы пытается не допустить встречу лидеров. Есть кое-что, о чём Зеленский умолчал.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поднял тему его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Во время брифинга в Трусковцах он снова сообщил о своей готовности "предметно" пообщаться с Путиным тет-а-тет.

Однако, по словам украинского лидера, якобы этому саммиту противостоит окружение президента России, поскольку "встреча может принести неожиданный результат".

В Кремле прокомментировали дерзкое заявление Зеленского, подчеркнув, что "пока никаких предпосылок для этого нет, никаких новых элементов не появилось".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание журналистов на тот факт, что "Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил, что тоже готов её провести". Однако при этом глава государства ставил чёткое условие: сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать.

В Кремле подчёркивают, что как раз на этом моменте "никакого продвижения мы не отфиксировали". К слову, об этом в Киеве предпочитают не говорить, голословно обвиняя Москву в затягивании подобной встречи.