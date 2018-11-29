|
Встреча Путина и Трампа «захватила» все западные СМИ - фото
29 ноября 2018, 19:09 • 122 • Политика
Переговоры Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине «захватили» заголовки всех западных изданий. Ленты новостей иностранных СМИ забиты материалами на тему.
Встреча президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным 1 декабря на саммите G20 стала главной темой западных СМИ. Новостные ленты иностранных изданий пестрят заголовками на тему.
Ранее в администрации Белого дома сообщали, что Трамп все-таки встретится с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине 1 декабря. До этого американский президент пребывал в сомнениях из-за провокации Украины в Черном море.
Подпишитесь на нас
122
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
23 ноября 2018, 03:54
|
27 ноября 2018, 11:54
|
25 ноября 2018, 12:39
|
26 ноября 2018, 08:28
|
26 ноября 2018, 06:39
|
26 ноября 2018, 13:09
|
29 ноября 2018, 02:54