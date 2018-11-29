Встреча Путина и Трампа «захватила» все западные СМИ - фото

Встреча президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным 1 декабря на саммите G20 стала главной темой западных СМИ. Новостные ленты иностранных изданий пестрят заголовками на тему.

«Президент Трамп встретится один на один с Путиным на G20 в эту субботу», - пишет NBC News.

«Трамп и Путин проведут двусторонние переговоры на G20», - сообщает Financial Times.

«Путин и Трамп снова встретятся на саммите G20», - гласит заголовок New York Post.

«Кремль говорит, что проблемы ядерных вооружений и региональные кризисы будут главной темой встречи президентов России и США», - трубит Associated Press.