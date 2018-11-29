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Встреча Путина и Трампа «захватила» все западные СМИ - фото

29 ноября 2018, 19:09  •  122 • Политика
Переговоры Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине «захватили» заголовки всех западных изданий. Ленты новостей иностранных СМИ забиты материалами на тему.
Встреча президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным 1 декабря на саммите G20 стала главной темой западных СМИ. Новостные ленты иностранных изданий пестрят заголовками на тему.
«Президент Трамп встретится один на один с Путиным на G20 в эту субботу», - пишет NBC News.
«Трамп и Путин проведут двусторонние переговоры на G20», - сообщает Financial Times.
«Путин и Трамп снова встретятся на саммите G20», - гласит заголовок New York Post.
«Кремль говорит, что проблемы ядерных вооружений и региональные кризисы будут главной темой встречи президентов России и США», - трубит Associated Press.
Ранее в администрации Белого дома сообщали, что Трамп все-таки встретится с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине 1 декабря. До этого американский президент пребывал в сомнениях из-за провокации Украины в Черном море.

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