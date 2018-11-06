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Встреча Путина и Трампа в Париже обязательно состоится, но пройдет «на ногах» - Песков

06 ноября 2018, 05:39  •  57 • Политика
Песков рассказал, что встреча Путина и Трампа в Париже состоится, но пройдет «на ногах», а не в режиме полноформатных переговоров.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп всё же встретятся в Париже, однако переговоры лидеров пройдут «на ногах». Такой информацией поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Трамп выразил неуверенность в том, что сможет увидеться с Путиным в Париже 11 ноября на мероприятиях, посвящённых 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Он добавил, что более вероятно их встреча состоится на полях саммита G20 в Аргентине.
«Они обязательно встретятся», - прокомментировал Песков слова Трампа.
При этом пресс-секретарь главы России подчеркнул, что встреча лидеров пройдёт не в привычном для переговоров формате, а так сказать, «на ногах». Как пояснил Песков, формат мероприятий в Париже не подходит для обстоятельной встречи глав России и США.

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