Встреча Путина и Трампа в Париже обязательно состоится, но пройдет «на ногах» - Песков

Песков рассказал, что встреча Путина и Трампа в Париже состоится, но пройдет «на ногах», а не в режиме полноформатных переговоров.

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп всё же встретятся в Париже, однако переговоры лидеров пройдут «на ногах». Такой информацией поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Трамп выразил неуверенность в том, что сможет увидеться с Путиным в Париже 11 ноября на мероприятиях, посвящённых 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Он добавил, что более вероятно их встреча состоится на полях саммита G20 в Аргентине.

«Они обязательно встретятся», - прокомментировал Песков слова Трампа.

При этом пресс-секретарь главы России подчеркнул, что встреча лидеров пройдёт не в привычном для переговоров формате, а так сказать, «на ногах». Как пояснил Песков, формат мероприятий в Париже не подходит для обстоятельной встречи глав России и США.