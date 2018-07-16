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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки. Онлайн

16 июля 2018, 14:39  •  158 • Политика

Встреча двух лидеров началась с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Это первые полномасштабные переговоры Путина и Трампа вне многосторонних саммитов.

После личной беседы к лидерам присоединятся участники делегаций. На полях саммита встретятся министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео. Сами президенты России и США подведут итоги встречи уже на пресс-конференции.

14:26:39 16.07.2018 14:18:59 16.07.2018

В эти минуты Лавров и Помпео проводят в Хельсинки первую личную встречу.

14:18:12 16.07.2018

Он также выразил надежду, что удастся найти ответы на накопившиеся в двусторонних отношениях вопросы.

14:17:32 16.07.2018

Президент США планирует обсудить торговлю, военные вопросы, Китай и ядерные вооружения.

14:13:04 16.07.2018

Трамп поздравил РФ с успешным проведением ЧМ и хорошим результатом российской сборной.

14:12:57 16.07.2018

Президент РФ заявил, что настало время обстоятельно поговорить с Трампом о двусторонних отношениях и о проблемах в мире. Путин признался, что рад встрече с американским коллегой "на гостеприимной земле Финляндии".

14:11:59 16.07.2018

Переговоры начались.

14:04:10 16.07.2018 13:45:03 16.07.2018

Трамп также прибыл в президентский дворец.

13:39:30 16.07.2018

Президент США покинул отель Hilton Kalastajantorppa и направился на встречу с Путиным.

13:38:28 16.07.2018

Президент Финляндии Саули Ниинистё с супругой Йенни Хаукио встретили российского лидера.

13:36:03 16.07.2018

Путин прибыл на встречу в президентский дворец.

13:30:54 16.07.2018

Организаторы саммита рассказали, что работа журналистов на саммите предусматривает систему пулов. Всего запланировано пять таких пулов: на прибытие самолетов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, утреннюю встречу главы американской администрации с главой Финляндии Саули Ниинистё, совместную пресс-конференцию лидеров России и США, а также брифинг Ниинистё.

13:30:37 16.07.2018

Правоохранители также сообщают, что демонстрации в Хельсинки перед саммитом прошли без инцидентов. В настоящее время на ступеньках здания финского парламента на приветственную акцию собрались активисты общества финско-российской дружбы RUFI.

13:26:12 16.07.2018

Полиция Хельсинки перекрывает для движения части центральных улиц города перед встречей президентов РФ и США.

13:19:49 16.07.2018

Планируется, что Путин прибудет во дворец перед Трампом.

13:15:20 16.07.2018 13:14:02 16.07.2018

Из аэропорта российский лидер сразу отправился в президентский дворец в центре Хельсинки.

13:11:44 16.07.2018

Корреспондент ТАСС передает, что Путин приедет на встречу с Трампом на новом российском лимузине Aurus проекта "Кортеж".

13:00:41 16.07.2018

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Хельсинки.

12:21:04 16.07.2018

Госсекретарь США Майкл Помпео также находится в Хельсинки. Он заявил, что готов к встрече с российскими коллегами и главой МИД Финляндии.

12:20:33 16.07.2018

Меланья Трамп поблагодарила президента Финляндии и его супругу Йенни Элину Хаукио за теплый прием.

11:59:39 16.07.2018 11:57:52 16.07.2018 11:56:11 16.07.2018

В понедельник Трамп вместе со своей супругой Меланьей уже встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Переговоры прошли в резиденции Мянтюниеми.

11:55:31 16.07.2018

Президент США Дональд Трамп прилетел в Хельсинки в воскресенье. 

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