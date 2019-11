Встреча Путина и Трампа была бы бесполезной. Почему? • 82 • Аналитика

В последнее время в мире много говорят и пишут о возможности организации встречи президентов двух великих держав: России и США. На первый взгляд, Владимиру Путину и Дональду Трампу действительно есть о чем поговорить. Но многие политики и в России, и в США считают подобную встречу бессмысленной. Попробуем разобраться, почему.



Саммит АТЭС в Чили отменен: виноваты протесты

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который планировали провести в Чили 16-17 ноября 2019 года, так и не состоялся. Виной тому массовые волнения в чилийской столице и ряде других крупных городов. Чилийские граждане вышли на улицы протестовать против роста цен на проезд в метро, а также требовать повышения зарплат и сокращения платы за медицинские и образовательные услуги.





Беспорядки в Чили достигли таких масштабов, что власти страны были вынуждены отказаться от проведения саммита АТЭС, а ведь именно во время саммита могла состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. В прошлый раз главы двух ведущих держав мира виделись в Осаке на саммите G20. Поэтому теперь не очень понятно, где и когда вновь смогут пообщаться два президента.



Впрочем, в российских верхах сомневаются в том, что эта встреча вообще необходима. Как показал опыт предыдущей встречи, ни к каким серьезным последствиям и масштабным переменам она не привела. Более того, после последней встречи Путина и Трампа отношения между двумя государствами даже ухудшились, хотя никаких конфликтов на встрече не было. Но последовала отмена ряда важных договоров, резкие заявления со стороны американской администрации.



Видимо, поэтому Владимир Путин в середине ноября 2019 года заявил, что пока не планирует встречу со своим американским коллегой. Если об этом говорит глава государства, значит встречи действительно не будет, и это – обоюдное решение. Вряд ли бы Москва воспротивилась беседе двух президентов, если бы с таким предложением выступили бы представители американской администрации. Так что, коли уж саммит АТЭС не состоялся, то и встреча глав государств не просто перенесена на какой-то более отдаленный срок, а вообще имеет очень неопределенные перспективы. Может быть, когда и встретятся, может быть и нет.



Впрочем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже успел опровергнуть распространившуюся в российских масс-медиа информацию, что в Кремле скептически настроены в отношении встречи с американским президентом. Но от этого опровержения встреча, само собой, не состоится и даже не приблизится. И для того есть свои основания.



У Трампа связаны руки

Одна из главных причин того, что встреча двух президентов встречает подобное отношение со стороны и российского, и американского руководства – отсутствие у Трампа реальной возможности изменить внешнюю политику США. Дональд Трамп известен своим лояльным отношением к России и уважением к Владимиру Путину, но даже при тех больших полномочиях, которыми обладает президент США, он не в состоянии полностью изменить курс американской внешней политики.



Реальная ситуация такова, что направленность внешней политики США определяет не президент, а группировки американского истеблишмента. Сейчас особым влиянием в Вашингтоне пользуются «ястребы», среди которых можно выделить и совсем радикальных, как ушедший недавно в отставку советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон, так и более умеренных, вроде государственного секретаря Майка Помпео и его окружения.





Для «ястребов» Россия всегда была историческим врагом, к которому и относится необходимо соответствующе. Так, они приветствуют курс Киева на конфронтацию с Москвой, выступают за сохранение военного присутствия в Сирии и других странах, постоянно изобретают различные поводы для нового давления на Россию, введения новых санкций. Разумеется, для «ястребов» характерен и курс на гонку вооружений, отмену существующих договоренностей по контролю над ними.



Трамп, конечно, и сам вряд ли может быть назван миротворцем, но у него, по крайней мере, была довольно нетривиальная программа. В частности, Трамп выступал за вывод американских войск из Афганистана, Сирии и других государств, за сокращение военной и финансовой помощи той же Украине, поскольку, как бизнесмена, его заботит, в первую очередь, финансовое и экономическое процветание самого американского государства.



Раздаривать бюджетные средства другим странам или тратить их на содержание американских солдат, помогающих курдам или афганцам, Трамп не собирается. Но в окружении американского президента думают по другому и, какие бы у Трампа не были свои личные взгляды, он вынужден прислушиваться к мнению своего окружения и поступать так, как диктуют представители американской политической элиты.



Кстати, в Республиканской партии есть и довольно влиятельные сторонники встреч Трампа с Путиным. Это – часть тех же «ястребов», которые придерживаются «старых правил» и считают, что американский президент должен лично пообщаться с российским, причем весьма резко, едва ли не бросить ему вызов. Такой поступок Трампа, по их мнению, способствовал бы повышению его рейтинга. Но сам Трамп не собирается демонстративно ссориться с Путиным, поскольку понимает, что в перспективе такой поступок скорее негативно скажется не только на США, но и на его собственном имидже.





Вероятно, в том числе и по этим соображениям год назад, во время встречи «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, Трамп уже отказывался от встречи с российским президентом – не захотел подставляться и идти на поводу у подстрекателей. Встреча тогда не состоялась, хотя в действительности президентам было о чем поговорить.



Постоянное давление демократов

Помимо «ястребов», которые непосредственно влияют на политику администрации Трампа, составляя в ней если не большинство, то очень значительную часть высших чиновников, на американского президента давят и оппозиционеры из Демократической партии США. Американские демократы не могут простить Трампу победу над Хиллари Клинтон, поэтому практически сразу, как Трамп стал президентом, демократы инициировали мощнейшую кампанию против него. Пожалуй, никто из современных президентов США не сталкивался с таким давлением со стороны оппонирующей партии.





Демократы убеждают американцев, что Трамп стал президентом из-за некоего иностранного вмешательства в американские выборы, хотя сами факты вмешательства за годы так никто и не смог доказать. Трампа и его окружение обвиняют едва ли не в сотрудничестве с Россией, опять же – бездоказательно. Но, поскольку демократы возвращаются к теме якобы пророссийских настроений президента с завидной регулярностью, любая продуктивная встреча Трампа с Путиным будет иметь соответствующие последствия.



Вот представим, что Трамп встретился с главой российского государства и после этой встречи принял какое-либо судьбоносное решение, нормализующее отношения между странами. Что сделают демократы в первую очередь? Они обвинят Трампа в том, что он – российский агент, что он всегда и так работал на Путина, что интересы России для него выше американских интересов. Трамп ведь и так находится под угрозой импичмента и любой шаг, который позволит еще раз его покритиковать, отзовется для президента весьма болезненными последствиями.



Множество американских средств массовой информации, и среди них в первых рядах – знаменитая The New York Times, сейчас ведут кампанию против Трампа, суть которой сводится к тиражированию мнения о некоей связи президента с Россией и российским руководством. Якобы российские спецслужбы управляют деятельностью Трампа и даже значительной части всей Республиканской партии США, используя их в своих интересах. Естественно, такая позиция выгодна Демократической партии США, которая рассчитывает протолкнуть своего кандидата на предстоящих президентских выборах. Революция россиянам не нужна, а вот свободу слова вынь да положь!



Главная цель демократов – максимально подорвать доверие к республиканцам, а в идеале – выбить их наиболее сильных и опасных кандидатов, включая, разумеется, и самого Дональда Трампа, с предвыборной гонки. И в ход в данном случае идут любые обвинения, порой и самые нелепые, которые «подкованному» избирателю покажутся совершенно абсурдными.



Даже когда стало известно, что это не Россия, а Украина проявляла особый интерес к американским выборам, поскольку в Киеве очень желали победы благоволивших к нему демократов, то подконтрольные Демпартии США СМИ все равно заявили: версия об украинском следе в американских выборах вброшена российскими спецслужбами и выгодна России, чтобы помешать ненавистным демократам.



Учитывая, что средний американский избиратель – это обыватель, очень поверхностно разбирающийся в политике и плохо понимающий все нюансы политических баталий даже в своей родной стране, не говоря уже о России или Украине, он легко верит на слово «авторитетным» масс-медиа и может под их влиянием менять свои политические симпатии и предпочтения. На следующий выборах такой обыватель проголосует за кандидата от Демократической партии, поскольку тот якобы «не продался» России, а затем фарс повторится, но уже с точностью до наоборот.



Этого и добиваются демократы, намеренно дискредитируя Трампа. И, разумеется, на таком фоне частые встречи Трампа с Путиным стали бы, с легкой руки американских демократов, еще одним доказательством существующей между ними мнимой связи. Трамп это прекрасно понимает и не хочет, чтобы лишний раз его упрекали в «работе на Россию» и вообще каким-либо образом вредили его политическому имиджу накануне очередных президентских выборов.



Нужны ли России встречи Трампа с Путиным?

Что касается Москвы, то ей нет особой разницы, состоятся или нет встречи российского президента с американским. Прошли те времена, когда «друг Борис» пытался произвести впечатление на «друга Билла». Тогда Россия, находившаяся едва ли не под внешним управлением американской администрации, действительно была зависима от Белого дома, а встречи президентов были относительно регулярными.





Сегодня все вернулось на круги своя: Россия и США вновь стали главными конкурентами на мировой политической арене и встречи глав двух государств в большей степени могут носить церемониальный характер. Реальные решения принимаются, разумеется, не на встречах. Соответственно, и потребность в таких встречах весьма призрачна. Да, можно потешить общественность, показав, что Трамп и Путин перекинулись какими-то общими фразами, сфотографировались вместе и пожали друг другу руки, но вполне можно обойтись и без этого.



Таким образом, состоится встреча Путина и Трампа или не состоится, на мировой политике и на положении обеих великих держав это особо не скажется. Поэтому и относятся столь спокойно и в Кремле, и в Белом доме к отмене саммита АТЭС в Чили и не строят прогнозов на будущее. В последнее время в мире много говорят и пишут о возможности организации встречи президентов двух великих держав: России и США. На первый взгляд, Владимиру Путину и Дональду Трампу действительно есть о чем поговорить. Но многие политики и в России, и в США считают подобную встречу бессмысленной. Попробуем разобраться, почему.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который планировали провести в Чили 16-17 ноября 2019 года, так и не состоялся. Виной тому массовые волнения в чилийской столице и ряде других крупных городов. Чилийские граждане вышли на улицы протестовать против роста цен на проезд в метро, а также требовать повышения зарплат и сокращения платы за медицинские и образовательные услуги.Беспорядки в Чили достигли таких масштабов, что власти страны были вынуждены отказаться от проведения саммита АТЭС, а ведь именно во время саммита могла состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. В прошлый раз главы двух ведущих держав мира виделись в Осаке на саммите G20. Поэтому теперь не очень понятно, где и когда вновь смогут пообщаться два президента.Впрочем, в российских верхах сомневаются в том, что эта встреча вообще необходима. Как показал опыт предыдущей встречи, ни к каким серьезным последствиям и масштабным переменам она не привела. Более того, после последней встречи Путина и Трампа отношения между двумя государствами даже ухудшились, хотя никаких конфликтов на встрече не было. Но последовала отмена ряда важных договоров, резкие заявления со стороны американской администрации.Видимо, поэтому Владимир Путин в середине ноября 2019 года заявил, что пока не планирует встречу со своим американским коллегой. Если об этом говорит глава государства, значит встречи действительно не будет, и это – обоюдное решение. Вряд ли бы Москва воспротивилась беседе двух президентов, если бы с таким предложением выступили бы представители американской администрации. Так что, коли уж саммит АТЭС не состоялся, то и встреча глав государств не просто перенесена на какой-то более отдаленный срок, а вообще имеет очень неопределенные перспективы. Может быть, когда и встретятся, может быть и нет.Впрочем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже успел опровергнуть распространившуюся в российских масс-медиа информацию, что в Кремле скептически настроены в отношении встречи с американским президентом. Но от этого опровержения встреча, само собой, не состоится и даже не приблизится. И для того есть свои основания.Одна из главных причин того, что встреча двух президентов встречает подобное отношение со стороны и российского, и американского руководства – отсутствие у Трампа реальной возможности изменить внешнюю политику США. Дональд Трамп известен своим лояльным отношением к России и уважением к Владимиру Путину, но даже при тех больших полномочиях, которыми обладает президент США, он не в состоянии полностью изменить курс американской внешней политики.Реальная ситуация такова, что направленность внешней политики США определяет не президент, а группировки американского истеблишмента. Сейчас особым влиянием в Вашингтоне пользуются «ястребы», среди которых можно выделить и совсем радикальных, как ушедший недавно в отставку советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон, так и более умеренных, вроде государственного секретаря Майка Помпео и его окружения.Для «ястребов» Россия всегда была историческим врагом, к которому и относится необходимо соответствующе. Так, они приветствуют курс Киева на конфронтацию с Москвой, выступают за сохранение военного присутствия в Сирии и других странах, постоянно изобретают различные поводы для нового давления на Россию, введения новых санкций. Разумеется, для «ястребов» характерен и курс на гонку вооружений, отмену существующих договоренностей по контролю над ними.Трамп, конечно, и сам вряд ли может быть назван миротворцем, но у него, по крайней мере, была довольно нетривиальная программа. В частности, Трамп выступал за вывод американских войск из Афганистана, Сирии и других государств, за сокращение военной и финансовой помощи той же Украине, поскольку, как бизнесмена, его заботит, в первую очередь, финансовое и экономическое процветание самого американского государства.Раздаривать бюджетные средства другим странам или тратить их на содержание американских солдат, помогающих курдам или афганцам, Трамп не собирается. Но в окружении американского президента думают по другому и, какие бы у Трампа не были свои личные взгляды, он вынужден прислушиваться к мнению своего окружения и поступать так, как диктуют представители американской политической элиты.Кстати, в Республиканской партии есть и довольно влиятельные сторонники встреч Трампа с Путиным. Это – часть тех же «ястребов», которые придерживаются «старых правил» и считают, что американский президент должен лично пообщаться с российским, причем весьма резко, едва ли не бросить ему вызов. Такой поступок Трампа, по их мнению, способствовал бы повышению его рейтинга. Но сам Трамп не собирается демонстративно ссориться с Путиным, поскольку понимает, что в перспективе такой поступок скорее негативно скажется не только на США, но и на его собственном имидже.Вероятно, в том числе и по этим соображениям год назад, во время встречи «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, Трамп уже отказывался от встречи с российским президентом – не захотел подставляться и идти на поводу у подстрекателей. Встреча тогда не состоялась, хотя в действительности президентам было о чем поговорить.Помимо «ястребов», которые непосредственно влияют на политику администрации Трампа, составляя в ней если не большинство, то очень значительную часть высших чиновников, на американского президента давят и оппозиционеры из Демократической партии США. Американские демократы не могут простить Трампу победу над Хиллари Клинтон, поэтому практически сразу, как Трамп стал президентом, демократы инициировали мощнейшую кампанию против него. Пожалуй, никто из современных президентов США не сталкивался с таким давлением со стороны оппонирующей партии.Демократы убеждают американцев, что Трамп стал президентом из-за некоего иностранного вмешательства в американские выборы, хотя сами факты вмешательства за годы так никто и не смог доказать. Трампа и его окружение обвиняют едва ли не в сотрудничестве с Россией, опять же – бездоказательно. Но, поскольку демократы возвращаются к теме якобы пророссийских настроений президента с завидной регулярностью, любая продуктивная встреча Трампа с Путиным будет иметь соответствующие последствия.Вот представим, что Трамп встретился с главой российского государства и после этой встречи принял какое-либо судьбоносное решение, нормализующее отношения между странами. Что сделают демократы в первую очередь? Они обвинят Трампа в том, что он – российский агент, что он всегда и так работал на Путина, что интересы России для него выше американских интересов. Трамп ведь и так находится под угрозой импичмента и любой шаг, который позволит еще раз его покритиковать, отзовется для президента весьма болезненными последствиями.Множество американских средств массовой информации, и среди них в первых рядах – знаменитая The New York Times, сейчас ведут кампанию против Трампа, суть которой сводится к тиражированию мнения о некоей связи президента с Россией и российским руководством. Якобы российские спецслужбы управляют деятельностью Трампа и даже значительной части всей Республиканской партии США, используя их в своих интересах. Естественно, такая позиция выгодна Демократической партии США, которая рассчитывает протолкнуть своего кандидата на предстоящих президентских выборах.Главная цель демократов – максимально подорвать доверие к республиканцам, а в идеале – выбить их наиболее сильных и опасных кандидатов, включая, разумеется, и самого Дональда Трампа, с предвыборной гонки. И в ход в данном случае идут любые обвинения, порой и самые нелепые, которые «подкованному» избирателю покажутся совершенно абсурдными.Даже когда стало известно, что это не Россия, а Украина проявляла особый интерес к американским выборам, поскольку в Киеве очень желали победы благоволивших к нему демократов, то подконтрольные Демпартии США СМИ все равно заявили: версия об украинском следе в американских выборах вброшена российскими спецслужбами и выгодна России, чтобы помешать ненавистным демократам.Учитывая, что средний американский избиратель – это обыватель, очень поверхностно разбирающийся в политике и плохо понимающий все нюансы политических баталий даже в своей родной стране, не говоря уже о России или Украине, он легко верит на слово «авторитетным» масс-медиа и может под их влиянием менять свои политические симпатии и предпочтения. На следующий выборах такой обыватель проголосует за кандидата от Демократической партии, поскольку тот якобы «не продался» России, а затем фарс повторится, но уже с точностью до наоборот.Этого и добиваются демократы, намеренно дискредитируя Трампа. И, разумеется, на таком фоне частые встречи Трампа с Путиным стали бы, с легкой руки американских демократов, еще одним доказательством существующей между ними мнимой связи. Трамп это прекрасно понимает и не хочет, чтобы лишний раз его упрекали в «работе на Россию» и вообще каким-либо образом вредили его политическому имиджу накануне очередных президентских выборов.Что касается Москвы, то ей нет особой разницы, состоятся или нет встречи российского президента с американским. Прошли те времена, когда «друг Борис» пытался произвести впечатление на «друга Билла». Тогда Россия, находившаяся едва ли не под внешним управлением американской администрации, действительно была зависима от Белого дома, а встречи президентов были относительно регулярными.Сегодня все вернулось на круги своя: Россия и США вновь стали главными конкурентами на мировой политической арене и встречи глав двух государств в большей степени могут носить церемониальный характер. Реальные решения принимаются, разумеется, не на встречах. Соответственно, и потребность в таких встречах весьма призрачна. Да, можно потешить общественность, показав, что Трамп и Путин перекинулись какими-то общими фразами, сфотографировались вместе и пожали друг другу руки, но вполне можно обойтись и без этого.Таким образом, состоится встреча Путина и Трампа или не состоится, на мировой политике и на положении обеих великих держав это особо не скажется. Поэтому и относятся столь спокойно и в Кремле, и в Белом доме к отмене саммита АТЭС в Чили и не строят прогнозов на будущее. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





82 Источник Похожие новости Революция россиянам не нужна, а вот свободу слова вынь да положь! Что-то громадное и сверхсовременное? Значит, объект китайской культуры Держать оборонку! Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2" Русский глобальный проект и восстановление русской империи Святая простота либералов Новости партнеров