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Встреча Путина и президента Швейцарии Пармелена пройдет 16 июня

11 июня 2021, 20:55  •  38 • Политика
Президент России Владимир Путин проведет 16 июня встречу со швейцарским лидером Ги Пармеленом. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщается на сайте правительства Швейцарии.
«Двусторонняя встреча с Россией состоится в среду, 16 июня. В состав российской делегации под руководством президента Владимира Путина также войдет министр иностранных дел Сергей Лавров», — говорится в сообщении.
В правительстве Швейцарии подчеркнули «приоритетный» характер отношений с Москвой.
«Наши отношения являются хорошими и интенсивными во многих областях. Наша внешняя политика нацелена, в частности, на развитие конструктивного и критического диалога с Россией, чтобы еще больше укрепить наши отношения», — отмечается в заявлении.
16 июня в Женеве состоится встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Российский лидер прибудет на саммит в день переговоров, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин и Байден встретятся на вилле Ла Гранж в Женеве.
В преддверии встречи женевская полиция запросила дополнительную помощь у соседних кантонов. Кроме того, швейцарские ВВС выразили готовность поднять в небо истребители в случае возникновения угрозы на саммите.
Также власти Швейцарии объявили о закрытии части воздушного пространства в связи с проведением саммита. Ограничение будет действовать с 15 по 17 июня в районе Женевы.
Пармелен 11 июня отметил, что Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих областях, и он рад, что сможет встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита в Женеве.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у саммита президентов России и США нет согласованной повестки дня. При этом он выразил надежду, что Байден в ходе саммита расскажет о реакции Штатов на предложения российской стороны по кибербезопасности.
Вместе с этим, по словам Лаврова, у Москвы нет завышенных ожиданий или иллюзий относительно предстоящей встречи. По его словам, важен сам факт встречи Путина и Байдена, а Россия готова к такому честному разговору.
Путин 4 июня также заявил, что по итогам женевской встречи с Байденом не ожидает «прорывов». Глава государства при этом указывал на наличие совпадающих интересов, фигурирующих в двусторонних отношениях США и РФ.
Байден предложил Путину провести саммит во время телефонного разговора 13 апреля. Несколько государств сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров.
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