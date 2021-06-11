|
Встреча Путина и президента Швейцарии Пармелена пройдет 16 июня
11 июня 2021, 20:55 • 38 • Политика
Президент России Владимир Путин проведет 16 июня встречу со швейцарским лидером Ги Пармеленом. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщается на сайте правительства Швейцарии.
«Двусторонняя встреча с Россией состоится в среду, 16 июня. В состав российской делегации под руководством президента Владимира Путина также войдет министр иностранных дел Сергей Лавров», — говорится в сообщении.
В правительстве Швейцарии подчеркнули «приоритетный» характер отношений с Москвой.
«Наши отношения являются хорошими и интенсивными во многих областях. Наша внешняя политика нацелена, в частности, на развитие конструктивного и критического диалога с Россией, чтобы еще больше укрепить наши отношения», — отмечается в заявлении.
16 июня в Женеве состоится встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Российский лидер прибудет на саммит в день переговоров, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин и Байден встретятся на вилле Ла Гранж в Женеве.
В преддверии встречи женевская полиция запросила дополнительную помощь у соседних кантонов. Кроме того, швейцарские ВВС выразили готовность поднять в небо истребители в случае возникновения угрозы на саммите.
Также власти Швейцарии объявили о закрытии части воздушного пространства в связи с проведением саммита. Ограничение будет действовать с 15 по 17 июня в районе Женевы.
Пармелен 11 июня отметил, что Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих областях, и он рад, что сможет встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита в Женеве.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у саммита президентов России и США нет согласованной повестки дня. При этом он выразил надежду, что Байден в ходе саммита расскажет о реакции Штатов на предложения российской стороны по кибербезопасности.
Вместе с этим, по словам Лаврова, у Москвы нет завышенных ожиданий или иллюзий относительно предстоящей встречи. По его словам, важен сам факт встречи Путина и Байдена, а Россия готова к такому честному разговору.
Путин 4 июня также заявил, что по итогам женевской встречи с Байденом не ожидает «прорывов». Глава государства при этом указывал на наличие совпадающих интересов, фигурирующих в двусторонних отношениях США и РФ.
Байден предложил Путину провести саммит во время телефонного разговора 13 апреля. Несколько государств сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров.
Читайте также
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июня 2021, 02:20
|
08 июня 2021, 04:55
|
07 июня 2021, 01:25
|
07 июня 2021, 05:05
|
08 июня 2021, 16:50
|
05 июня 2021, 16:25
|
05 июня 2021, 09:05