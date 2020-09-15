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Встреча Путина и Навального: Песков оценил её вероятность

15 сентября 2020, 15:05  •  198 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность встречи Владимира Путина и Алексея Навального. Он подчеркнул, что не видит никаких препятствий для возвращения блогера в Россию: "Все будут только рады". Однако в Кремле с блогером после этого встречаться не планируют.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Алексея Навального, который ранее изъявил желание вернуться в Россию.
Представитель Кремля подчеркнул, что не видит никаких препятствий для этого, поскольку блогер, как и любой другой житель РФ, вправе как покидать свою страну, так и возвращаться назад.
Если гражданин Российской Федерации поправит своё здоровье, то, конечно, все этому будут рады. Здесь речь идёт о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами, - отметил Песков.
При этом пресс-секретарь добавил, что проводить встречу с блогером по его возвращении в Кремле не планируют. Он подчеркнул, что не видит поводов, и выразил уверенность, что подобного мероприятия не состоится.

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