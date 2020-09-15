|
Встреча Путина и Навального: Песков оценил её вероятность
15 сентября 2020, 15:05 • 198 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность встречи Владимира Путина и Алексея Навального. Он подчеркнул, что не видит никаких препятствий для возвращения блогера в Россию: "Все будут только рады". Однако в Кремле с блогером после этого встречаться не планируют.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Алексея Навального, который ранее изъявил желание вернуться в Россию.
Представитель Кремля подчеркнул, что не видит никаких препятствий для этого, поскольку блогер, как и любой другой житель РФ, вправе как покидать свою страну, так и возвращаться назад.
При этом пресс-секретарь добавил, что проводить встречу с блогером по его возвращении в Кремле не планируют. Он подчеркнул, что не видит поводов, и выразил уверенность, что подобного мероприятия не состоится.
198
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 сентября 2020, 14:20
|
12 сентября 2020, 11:55
|
12 сентября 2020, 03:40
|
14 сентября 2020, 05:10
|
13 сентября 2020, 19:05
|
11 сентября 2020, 02:55
|
14 сентября 2020, 05:10