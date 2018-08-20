Встреча Путина и Меркель в Мерзебурге – намечаются подвижки

Трамп положил конец ледниковому периоду в отношениях Германии и России

Очень определённо по поводу встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель в Мерзебурге 18 августа высказалась газета немецких деловых кругов Handelsblatt. «Ледниковый период между Германией и Россией подошел к концу благодаря Дональду Трампу», – написала э та газета.

Первым и главным моментом, на который обращают внимание комментаторы, является ускоряющаяся динамика политических контактов. После длительного перерыва (начиная с 2013 г. эти лидеры пересекались только на полях международных форумов) в 2018 г. уже состоялись две заранее подготовленные встречи – в Сочи и в Мерзебурге. Кроме того, министр иностранных дел С. Лавров и начальник Генштаба В. Герасимов в июле побывали в Берлине, где обсудили ближневосточные проблемы.

Немецкие деловые круги не обманываются в своих ожиданиях: начавшееся оживление прямо касается их интересов. С 7 августа США снова ввели санкции против Ирана, которые бьют по позициям немецкого бизнеса. При этом сотрудничество немецких предпринимателей с иранскими партнёрами находится в стадии подъема. За 2017 год товарооборот вырос на 42%, 10 тыс. немецких компаний основали штаб-квартиры в Иране. И тут – санкции, которые коснутся важного для немцев автомобильного сектора, торговли золотом и драгоценными металлами. С ноября Вашингтон возобновит действие штрафных мер в отношении энергетического сектора Ирана, в том числе операций, связанных с нефтегазовой промышленностью, а также сделок иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком. В частности, будут запрещены сделки с Национальной иранской нефтяной компанией и её иранской дочкой Naftiran Intertrade.

И хотя ЕС принял блокирующий регламент, призванный оградить европейские компании от этих санкций, немцы понимают, что если они из Ирана уйдут, на их место придут китайские и российские компании. Например, китайский нефтяной гигант China Petroleum & Chemical Corp.(Sinopec) уже в мае прислал в Иран делегацию для завершения сделки на 3 млрд. долларов по развитию гигантского нефтяного месторождения Ядаваран, чтобы заменить Royal Dutch Shell, которая покидает Иран. Ещё один китайский гигант, China National Petroleum Corp (CNPC), надеется заменить на месторождении Южный Парс французскую Total.

В этой ситуации Иран стремится привлечь иностранные инвестиции в другие отрасли экономики, в частности в металлургию. ИРИ владеет 5% общемировых запасов цинка и свинца. В иранской провинции Кернан находится второе по величине в мире месторождение меди, там же добывают молибден и золото. В Иране имеются также месторождения бокситов, страна производит глинозём и является крупным производителем алюминия. Помимо этого, Иран – второй на Ближнем Востоке производитель стали, а также её крупный импортёр.

Все эти сегменты металлургической отрасли нуждаются в модернизации, что требует серьёзных финансов. У немецкого бизнеса есть такие возможности, но оглядка на Вашингтон убавляет решимости действовать. На фоне этой нерешительности в текущем году Иран посетили две парламентские делегации из России, которые подписали протоколы с Тегераном о сотрудничестве в области атомной энергетики, строительстве железных дорог, сельском хозяйстве, строительстве инфраструктуры на Каспии. И немцы рассматривают возможности участия в этих выгодных проектах. Один из способов может заключаться в партнёрстве с российскими инвесторами, особенно в области высоких технологий, но для этого нужна соответствующая политическая атмосфера. Вот почему бизнесмены с надеждой смотрят на Меркель и Путина. Многие европейские, в том числе немецкие, политики уверены, что «эпоха Трампа» с её торговыми войнами – явление временное: необходимо уже сейчас думать, что будет после её завершения. Поэтому Меркель последовательно противодействует попыткам Трампа ликвидировать «ядерную сделку» с Ираном и ищет в этом поддержку России.

На пресс-конференции по итогам встречи лидеры не углублялись в детали переговоров, но было понятно, что они уделили большое внимание проекту «Северный поток - 2». Надо сказать, давление Вашингтона на Берлин с целью сорвать этот проект очень продумано, формула «Вы покупаете газ у наших стратегических противников» даёт эффект. Однако если перекрыть оба «Северных потока», работающий и спроектированный, на европейском газовом рынке образуется дефицит предложения в размере до 30% от спроса. Соответственно вырастет и цена на газ, а расходы Евросоюза подпрыгнут на 28,5%, снижая на ту же сумму прибыльность европейского промышленного экспорта. С этой точки зрения слова Ангелы Меркель на пресс-конференции о том, что «у Германии есть стратегический интерес поддерживать добрые отношения с Россией», полны смысла.

Другой важной частью переговоров германского и российского лидеров стали договорённости о разработке совместного плана по Сирии под эгидой ООН. По сообщениям немецких СМИ, «Владимир Путин запросил материального и финансового участия европейцев в разрешении кризиса и получил от Ангелы Меркель положительный ответ».

Важной новостью в части переговоров по Украине стало заявление Меркель о том, что министерства иностранных дел ФРГ и РФ начинают проработку совместного плана по предоставлению мандата Совета Безопасности ООН миссии в Донбассе. Неясно, правда, как это будет выглядеть. Министр иностранных дел Германии Хейко Маас полагает, что шансы принять такой документ реальны. «Есть разногласия по функциям и формату миссии, но об этом с Москвой и Киевом идут переговоры», – заявил Маас в интервью газете Welt am Sonntag.

А главный итог в Мерзебурге заключается в том, по словам Handelsblatt, что «на второй за несколько месяцев встрече А. Меркель и В. Путин постарались подать сигналы о разрядке. Оба подчеркивали своё стремление к сотрудничеству».