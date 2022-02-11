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Встреча Путина и Макрона породила волну мемов: Длинный-длинный стол

11 февраля 2022, 02:05  •  78 • Политика
В интернете встреча Путина и Макрона в Кремле породила волну мемов и смешных картинок.
Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве породила множество мемов в интернете.
Как сообщал Царьград, стало известно, почему лидеры сидели за очень длинным столом в Кремле. Президент Франции отказался сдавать перед встречей ПЦР-тест на коронавирус, чтобы ДНК французского лидера не попало в руки русских врачей.
Об этом сообщает со ссылкой на источники Reuters.
Тогда в России постарались, чтобы два лидера соблюдали социальную дистанцию.
На мемах обыгрывается бросающаяся в глаза длина стола во время встречи двух президентов.

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