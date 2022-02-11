Встреча Путина и Макрона породила волну мемов: Длинный-длинный стол

В интернете встреча Путина и Макрона в Кремле породила волну мемов и смешных картинок.

Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве породила множество мемов в интернете.

Как сообщал Царьград, стало известно, почему лидеры сидели за очень длинным столом в Кремле. Президент Франции отказался сдавать перед встречей ПЦР-тест на коронавирус, чтобы ДНК французского лидера не попало в руки русских врачей.

Об этом сообщает со ссылкой на источники Reuters.

Тогда в России постарались, чтобы два лидера соблюдали социальную дистанцию.

На мемах обыгрывается бросающаяся в глаза длина стола во время встречи двух президентов.