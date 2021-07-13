Встреча Путина и Лукашенко вызвала недоумение в кремлёвском пуле: В чём экстренность?

Близкий к белорусскому президенту Telegram-канал "Пул Первого" сообщил о том, что Александр Лукашенко сегодня в Санкт-Петербурге встречается с президентом России Владимиром Путиным. В кремлёвском пуле эта встреча вызвала недоумение. Журналист гадает, "в чём её экстренность".

Известный своей инсайдерской информацией и близкий к белорусскому президенту Telegram-канал "Пул Первого" заявил о том, что Александр Лукашенко сегодня в Санкт-Петербурге встречается с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры, по словам источника, планируют обсудить в Северной столице развитие сотрудничества в различных сферах, а также международные проблемы.

"Этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов", - уточняет инсайдер, отметив, что борт президента Белоруссии уже направился в Санкт-Петербург.

Тем временем в кремлёвском пуле эта встреча Лукашенко и Путина вызвала некоторое недоумение. Автор Telegram-канала "Пул N3" (напомним, его ведёт журналист кремлёвского пула, спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов) заметил, что "в графике Путина на эту неделю никакой встречи с Лукашенко не значилось".

"Накануне, общаясь с журналистами, (пресс-секретарь президента России Дмитрий) Песков ничего о возможности переговоров с президентом Белоруссии не говорил, - высказался автор сообщения. - В чём экстренность встречи Путина и Лукашенко?"

Тем временем в "Пуле Первого" чуть прояснили ситуацию. Здесь уточнили, что "Лукашенко и Путин договорились о сегодняшней встрече 1 июля во время телефонного разговора".