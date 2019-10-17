Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Подтверждаю, что встреча состоится в Сочи 22 октября", - заявил он.

Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что визит Эрдогана в Сочи запланирован на 22 октября.

Путин 15 октября обсудил по телефону с Эрдоганом турецкую трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии и пригласил посетить в ближайшие дни Россию.