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Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
17 октября 2019, 00:09 • 2 • Политика
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Подтверждаю, что встреча состоится в Сочи 22 октября", - заявил он.
Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что визит Эрдогана в Сочи запланирован на 22 октября.
Путин 15 октября обсудил по телефону с Эрдоганом турецкую трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии и пригласил посетить в ближайшие дни Россию.
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