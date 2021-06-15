Встреча Путина и Байдена будет в три подхода: Полное расписание саммита в Женеве

Стало известно полное расписание саммита президентов России и США в Женеве. Судя по графику, переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом пройдут в три подхода.

В соответствии с появившимся расписанием саммита президентов России и США в Женеве, встреча между Владимиром Путиным и Джо Байденом начнётся 16 июня в 13:00 по местному времени (в 14:00 мск). Об этом сообщил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков.

Сам приезд Путина на саммит в Женеву ожидается за полчаса до этого времени.

Потом на вилле La Grange планируется его встреча с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Далее некоторое время займёт традиционное фотографирование участников саммита.

А после начнутся непосредственно сами переговоры между Путиным и Байденом. И, судя по расписанию, будут они проходить в три подхода.

Сначала, как ожидается, предстоят переговоры в "узком составе", где помимо глав государств будут также присутствовать глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

После переговоры Путина и Байдена продолжатся уже в более расширенном составе, то есть с участием других представителей обеих делегаций. Затем последует небольшой перерыв на чай и кофе, и встреча продолжится.

Как долго продлятся переговоры - вопрос открытый, хотя примерное время есть. Ушаков отметил, что всё будет зависеть от хода самой дискуссии и настроя президентов. Возможно, какие-то вопросы потребуют больше времени на обсуждение, нежели было запланировано.

По итогам саммита, напомним, общей пресс-конференции лидеров не предусмотрено. Путин и Байден дадут каждый свою.

По окончании встречи с прессой у Путина ещё запланирована встреча со швейцарским коллегой.