Встреча Путина и Байдена - игра началась: онлайн-трансляция из Женевы

В Женеве всё готово для встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Саммит состоится на вилле Ла-Гранж. Царьград в режиме онлайн-трансляции рассказывает о событии. Итак, игра началась.

Белый дом опубликовал поминутный график президента США Джо Байдена в день саммита с лидером России Владимиром Путиным. Итак, по данным Вашингтона, двусторонняя встреча двух президентов начнётся сегодня в Женеве на вилле Ла Гранж в 13:35 по местному времени (14:35 мск).

Перед началом встречи указана протокольная съёмка. Далее - в 14:55 по местному времени (15:55 мск) - начнутся переговоры в расширенном составе уже без подхода прессы. В 16:40 по местному времени (17:40 мск) запланировано продолжение расширенной двусторонней встречи президентов.

О совместной пресс-конференции решено отказаться. Джо Байден не захотел, чтобы из встречи устраивали конкурс, сравнивая кто лучше выглядит. Тем не менее, с прессой президенты всё равно встретятся. Просто пресс-конференции и Владимир Путин, и Джо Байден проведут отдельно.

В течение всего дня в текстовой трансляции и в эфире из студии Царьград рассказывает о деталях события. В том числе, беседуя с экспертами из разных точек мира. Итак, о чём договорятся Владимир Путин и Джо Байден?

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