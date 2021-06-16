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Встреча Путина и Байдена - игра началась: онлайн-трансляция из Женевы

16 июня 2021, 12:50  •  150 • Политика
В Женеве всё готово для встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Саммит состоится на вилле Ла-Гранж. Царьград в режиме онлайн-трансляции рассказывает о событии. Итак, игра началась.
Белый дом опубликовал поминутный график президента США Джо Байдена в день саммита с лидером России Владимиром Путиным. Итак, по данным Вашингтона, двусторонняя встреча двух президентов начнётся сегодня в Женеве на вилле Ла Гранж в 13:35 по местному времени (14:35 мск).
Перед началом встречи указана протокольная съёмка. Далее - в 14:55 по местному времени (15:55 мск) - начнутся переговоры в расширенном составе уже без подхода прессы. В 16:40 по местному времени (17:40 мск) запланировано продолжение расширенной двусторонней встречи президентов.
О совместной пресс-конференции решено отказаться. Джо Байден не захотел, чтобы из встречи устраивали конкурс, сравнивая кто лучше выглядит. Тем не менее, с прессой президенты всё равно встретятся. Просто пресс-конференции и Владимир Путин, и Джо Байден проведут отдельно.
В течение всего дня в текстовой трансляции и в эфире из студии Царьград рассказывает о деталях события. В том числе, беседуя с экспертами из разных точек мира. Итак, о чём договорятся Владимир Путин и Джо Байден?
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
12:17 Политика политикой, а бизнес по расписанию. Женевские бары будут предлагать посетителям весьма своеобразный коктейль. От России его составляющими являются водка и кисель, от США - карамелизированный попкорн. В состав входит также клюква...
12:11 Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где 16 июня пройдёт саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Лавров сдал тест на коронавирусную инфекцию, а затем ответил на вопросы журналистов в своём стиле - с юмором.
12:07 За несколько часов до саммита Путина и Байдена кто-то вывесил баннер на женевском мосту Кулувренье перед резиденцией президента России Владимира Путина. Впрочем, подобные провокации вряд ли изменят ход события.
12:03 Президент России Владимир Путин вылетел в Женеву сегодня. Джо Байден чуть раньше, в Европе с политическим турне он находится не первый день - до саммита с Путиным американский президень встретился с европейскими лидерами. Очевидно, состоялась сверка часов.

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