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Встреча Нетаньяху и Путина назначена на четверг

11 сентября 2019, 21:09  •  63 • Политика
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг прибудет в Сочи, где пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, целью переговоров будет рассмотрение дальнейшего развития сотрудничества обеих стран. Помимо этого, Путин и Нетаньяху обменяются мнениями относительно ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее, 8 сентября, сообщалось, что Биньямин Нетаньяху в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.
23 августа израильский премьер пообщался с Путиным по телефону. Они обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Сирии, а также поговорили о совместной борьбе с международным терроризмом.

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