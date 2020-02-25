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Встреча на турецкой территории: Судьбу Идлиба Путин и Эрдоган решат 5 марта?
25 февраля 2020, 14:09 • 35 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что на 5 марта запланирована его двусторонняя встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Основной вопрос — разрешение ситуации в Идлибе. Ожидается, что российская делегация прибудет в Турцию на переговоры.
Судьба сирийского Идлиба может решиться 5 марта в Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что именно на этот день запланирована его двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Саммит, как ожидается, пройдёт именно на турецкой территории - сюда прибудет российская делегация.
Будет ли встреча четырёхсторонней, пока не ясно. Как сообщает Reuters, Эрдоган отметил, что полной договорённости о четырёхстороннем саммите по сирийскому вопросу пока нет.
Напомним, ранее турецкий политик в рамках своего выступления в Измире заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель 5 марта.
Согласно предварительным данным, лидеры могут провести четырёхсторонние переговоры в Стамбуле. Основной темой станет урегулирование конфликта в сирийской провинции Идлиб, где протурецкие боевики атаковали позиции сирийской правительственной армии.
Как надеется Эрдоган, после переговоров стороны могут выработать дорожную карту действий. При этом Анкара отказывается считать свои действия в Сирии авантюрой, поскольку турки якобы отстаивают свои нацинтересы в регионе.
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