Встреча на турецкой территории: Судьбу Идлиба Путин и Эрдоган решат 5 марта?

Судьба сирийского Идлиба может решиться 5 марта в Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что именно на этот день запланирована его двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Саммит, как ожидается, пройдёт именно на турецкой территории - сюда прибудет российская делегация.

Будет ли встреча четырёхсторонней, пока не ясно. Как сообщает Reuters, Эрдоган отметил, что полной договорённости о четырёхстороннем саммите по сирийскому вопросу пока нет.

Напомним, ранее турецкий политик в рамках своего выступления в Измире заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель 5 марта.

Согласно предварительным данным, лидеры могут провести четырёхсторонние переговоры в Стамбуле. Основной темой станет урегулирование конфликта в сирийской провинции Идлиб, где протурецкие боевики атаковали позиции сирийской правительственной армии.

Как надеется Эрдоган, после переговоров стороны могут выработать дорожную карту действий. При этом Анкара отказывается считать свои действия в Сирии авантюрой, поскольку турки якобы отстаивают свои нацинтересы в регионе.