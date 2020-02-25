Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«С каждого аккаунта приходится писать лично»: RT поговорил с человеком, который ...
«Спасение в военных контрактах»: Boeing наращивает производство военных вертолёт...
"Охота на плохих парней": Посол США в России попал в чёрный список Тра...
Кто «заказал» основателя WikiLeaks: на RTД состоялась премьера фильма «Я — Джули...
Главная / Политика

Встреча на турецкой территории: Судьбу Идлиба Путин и Эрдоган решат 5 марта?

25 февраля 2020, 14:09  •  35 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что на 5 марта запланирована его двусторонняя встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Основной вопрос — разрешение ситуации в Идлибе. Ожидается, что российская делегация прибудет в Турцию на переговоры.
Судьба сирийского Идлиба может решиться 5 марта в Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что именно на этот день запланирована его двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Саммит, как ожидается, пройдёт именно на турецкой территории - сюда прибудет российская делегация.
Будет ли встреча четырёхсторонней, пока не ясно. Как сообщает Reuters, Эрдоган отметил, что полной договорённости о четырёхстороннем саммите по сирийскому вопросу пока нет.
Напомним, ранее турецкий политик в рамках своего выступления в Измире заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель 5 марта.
Согласно предварительным данным, лидеры могут провести четырёхсторонние переговоры в Стамбуле. Основной темой станет урегулирование конфликта в сирийской провинции Идлиб, где протурецкие боевики атаковали позиции сирийской правительственной армии.
Как надеется Эрдоган, после переговоров стороны могут выработать дорожную карту действий. При этом Анкара отказывается считать свои действия в Сирии авантюрой, поскольку турки якобы отстаивают свои нацинтересы в регионе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 02:24
Постпред России в Женеве заявил, что США являются самым крупным должником перед ООН
24 февраля 2020, 15:24
"Намеренный вброс": Захарова отвергла "коронавирусные нападки" США на Росиию
25 февраля 2020, 14:09
"Спасибо Горбачёву и Ельцину… вконец отморозились". Сатановский об отношении США к России
25 февраля 2020, 05:39
Посольство России прокомментировало обвинения во вмешательстве в американские выборы
24 февраля 2020, 18:39
Депутат Госдумы отреагировал на заход американского эсминца в Черное море
25 февраля 2020, 12:09
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 февраля 2020, 07:39
Нетрадиционный кандидат? Скандальный украинский "голый депутат" получил нов...
25 февраля 2020, 04:24
"Цэ гыбрыдна оборона": Порошенко отмолчался в ответ на пляски "русског...
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
25 февраля 2020, 07:39
"Я воровал и обманывал": Ройзман "исповедовался". Но почему-то пе...
25 февраля 2020, 10:54
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2020, 03:56
Как Геращенко из студии "ушла"
20 февраля 2020, 04:09
ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
19 февраля 2020, 11:54
Провокация в Донбассе началась с "форменной истерики" Зеленского. Готовятся взять Крым?
19 февраля 2020, 18:24
С самого начала понимали: экс-премьер Австралии рассказал о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга"
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
19 февраля 2020, 08:39
"Украине будут вламывать": Военкор предсказал, как закончится военная авантюра Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.