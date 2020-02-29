Встреча на нашей земле: В Кремле назвали дату саммита Путина и Эрдогана

Точная дата встречи президентов России и Турции ещё не определена. "Возможный контакт на высшем уровне" обсуждали 28 февраля, рассказал ТАСС.

"В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта. То есть на следующей неделе", – сообщил Дмитрий Песков.

Днём 28 февраля президенты России и Турции общались по телефону. В ходе беседы был сделан акцент на необходимости принятия определённых мер, которые позволят нормализовать обстановку в северо-западной части Сирии. По данным пресс-службы Кремля, главы государств договорились более интенсивно проводить межведомственные консультации, а также "проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне".

Российская и турецкая делегации провели переговоры, касающиеся ситуации в Идлибе, в Анкаре. Во время встречи представители Турции подчеркнули: необходимо немедленно прекратить огонь. Также затрагивалась тема вывода войск режима к границам "Сочинского меморандума" и снижения напряжённости в регионе.