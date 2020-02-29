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Встреча на нашей земле: В Кремле назвали дату саммита Путина и Эрдогана
29 февраля 2020, 12:24 • 65 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести переговоры уже 5 или 6 марта. Это будет встреча на нашей земле, то есть в Москве.
Точная дата встречи президентов России и Турции ещё не определена. "Возможный контакт на высшем уровне" обсуждали 28 февраля, рассказал ТАСС.
"В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта. То есть на следующей неделе", – сообщил Дмитрий Песков.
Днём 28 февраля президенты России и Турции общались по телефону. В ходе беседы был сделан акцент на необходимости принятия определённых мер, которые позволят нормализовать обстановку в северо-западной части Сирии. По данным пресс-службы Кремля, главы государств договорились более интенсивно проводить межведомственные консультации, а также "проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне".
Российская и турецкая делегации провели переговоры, касающиеся ситуации в Идлибе, в Анкаре. Во время встречи представители Турции подчеркнули: необходимо немедленно прекратить огонь. Также затрагивалась тема вывода войск режима к границам "Сочинского меморандума" и снижения напряжённости в регионе.
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