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Встреча Лаврова на полях ООН: Журналисты узнали о послании для Путина

23 сентября 2021, 21:20  •  159 • Политика
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Боливии Луиса Арсе состоялась на полях ООН. Журналисты узнали о послании для президента России Владимира Путина, который передал его боливийский коллега.
Встреча Лаврова и Арсе состоялась в Нью-Йорке, где в эти дни проходит заседание Генассамблеи ООН. Глава МИД России передал президенту Боливии наилучшие пожелания от президента России.
И ему передайте,
- ответил Арсе.
По словам Лаврова, Владимир Путин не забыл, что у его коллеги скоро день рождения. Он выразил надежду на то, что боливийский лидер сможет как следует отметить этот праздник. Далее встреча проходила уже за закрытыми дверями.
Позже Министерство иностранных дел России рассказало о переговорах. Оно отметило, что политики обсудили двустороннее сотрудничество между странами, а также подтвердили приверженность своих государств принципам международного права и политики невмешательства во внутренние дела.
Луис Альберто Арсе Катакора занимает пост президента Боливии с 8 ноября 2020 года. 28 сентября политик будет праздновать своё 58-летие.

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