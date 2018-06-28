Встреча Лаврова и Помпео может состояться в течение двух недель

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео может состояться в течение двух недель. Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Встреча прорабатывается, понимаем сложности нахождения окон в графиках глав внешнеполитических ведомств, - сказал дипломат. - Мы сделали предложения, ждем ответа".

Отвечая на вопрос о возможности проведения встречи в начале июля, замминистра отметил, что до этого осталось мало времени. "Встреча состоится в рамках ближайших двух недель", - указал он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что такая встреча возможна в преддверии российско-американского саммита. Ожидается, что дата и место встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будут объявлены в четверг одновременно в Москве и в Вашингтоне.