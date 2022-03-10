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Встреча Лаврова и Кулебы ещё не началась, а к ним уже выстроилась очередь
10 марта 2022, 10:35 • 24 • Политика
В Анталье состоится встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Журналисты выстроились в очередь в ожидании.
На встрече Лаврова и Кулебы будет также присутствовать глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По предварительной информации на встречу аккредитованы около 200 журналистов. Длинная очередь корреспондентов выстроилась у отеля, где ожидаются переговоры, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что встреча Лаврова и Кулебы состоится "в соответствии с достигнутой договорённостью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции".
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