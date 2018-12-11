Встреча города и деревни: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о новом витке протестов «жёлтых жилетов» во Франции

«Для многих стала сюрпризом скорость, с которой неорганизованные группы людей смогли мобилизоваться по всей стране. Но в этом нет ничего удивительного, поскольку митинги и различные ненасильственные акции протеста (от коллективных писем до забастовок железнодорожников) являются неотъемлемой частью французской политической культуры».

Очередные массовые акции протеста охватили в эти выходные Францию. Согласно данным Министерства внутренних дел, на улицы вышли 136 тысяч человек, в результате беспорядков были задержаны более двух тысяч граждан. Особенно страдает Париж, где толпы мародёров (под видом манифестантов) громят витрины дорогих магазинов и жгут машины.

Спонтанное движение «жёлтых жилетов», начавшееся в середине ноября как недовольство против повышения цен на бензин, сегодня многими видится не иначе как главная движущая сила революции и будущего сноса Пятой республики. Правительство Эдуара Филиппа уже давно пошло на попятную, но протесты не стихают, лишь набирая обороты вслед за всё новыми политическими требованиями. Президент Эммануэль Макрон, заявлявший ранее, что митингующие — это озлобленные люди, которым не хватает любви, встретится с профсоюзами и организациями работодателей, чтобы обсудить кризисную ситуацию.

Так кто же они такие, эти «жёлтые жилеты»? Прекариат, или новые бедные, то есть незащищённые слои общества, которые живут от зарплаты до пособия, в вечной социально-экономической нестабильности. Мы привыкли представлять Европу как в разной степени общество благоденствия, но в реальности ситуация начинает быть похожей на пугалки из советских методичек, где говорилось об эксплуатации, неравенстве, буржуазном социальном дарвинизме.

Зажиточные города встретились с голодной деревней, и хватило одной искры, чтобы разжечь этот пожар проблем.

Молодой французский писатель Эдуард Луи (Édouard Louis) на своей страничке в Facebook рассказывает о своём шоке и эмпатии в момент, когда он видит кадры с «жёлтыми жилетами», узнавая в толпе фигуры своих родных, соседей, друзей, измождённых работой и жаждущих справедливости: «Они были похожи на фигуры моей семьи, жителей деревни, где я жил ребёнком, людей, чьё здоровье было подорвано невзгодами и бедностью, которые точно так же постоянно повторяли: «Мы никому не нужны, никто не говорит о нас».

Для многих стала сюрпризом скорость, с которой неорганизованные группы людей смогли мобилизоваться по всей стране. Но в этом нет ничего удивительного, поскольку митинги и различные ненасильственные акции протеста (от коллективных писем до забастовок железнодорожников) являются неотъемлемой частью французской политической культуры.

Другое дело, что технологии протеста, описанные Джином Шарпом, которые раньше точечно применялись западными элитами на постсоветском пространстве, уже давно стали достоянием непрофессионалов политтехнологий (активистов, правозащитников и т. д.). Накопление подобного опыта на других более мелких площадках (митинги в защиту и против однополых браков в 2013 году или акции протеста из-за реформы Трудового кодекса в 2016-м) дало кумулятивный эффект и стало неожиданностью для политических элит Запада.

Ситуация грозит выйти из-под контроля: как и в XIX веке, вдохновлённые опытом Французской революции народные массы всё громче заявляют о своих правах. «Жёлтые жилеты» уже появились в Бельгии, Болгарии, Сербии и даже в Ираке! Нужно лишь время, чтобы они стали политической силой, с которой будут вынуждены считаться.

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