Встреча Эрдогана с Путиным может принести сюрприз - СМИ

Фото: kremlin.ru

Турецкий лидер намерен через Москву послать главе Сирии сигнал о жестком ответе по Идлибу

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября может завершиться "сюрпризом". Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

Отмечается, что от этих переговоров Анкара ожидает многого, в частности, по Сирии.

Автор статьи указывает на последние заявления Эрдогана насчет "важных решений" по российско-турецким отношениям и обещания властям США обратиться за помощью к "третьей стороне" в вопросах поставок оружия.

Нельзя исключать, что глава Турции попросит у российского лидера закупить очередной дивизион ЗРК С-400 и истребителей Су-35 или Су-57.

"Вспоминая, как президент Эрдоган во время своего визита в Москву осматривал вместе с Путиным кабину Су-57, так или иначе, можно подумать, что решения, которые будут приниматься независимо от того, хотят они этого или нет, могут быть связаны с ними", – говорится в публикации.

Между тем, у Анкары и Москвы есть разногласия по теме Сирии. Здесь у сторон важная закавыка – провинция Идлиб.

Россия обвиняет Турцию в невыполнении своих обязательств по сдерживанию умеренной оппозиции. Турция не принимает это и жалуется, на то, что президент САР Башар Асад наращивает свои силы в регионе с целью взять под свой контроль Идлиб при поддержке РФ, результатом чего станет массовая миграция через турецкую границу.

По данным издания, Путину будет передано, что Эрдоган не оставит без ответа дальнейшие риски, которые могут возникнуть в Идлибе и вокруг него. Цена действий Дамаска может оказаться выше, чем раньше, – такое послание Анкара готовится передать Асаду через Москву.

О том, что Эрдоган летит в Сочи на встречу с Путиным, чтобы торговаться по Сирии, ранее заявил сотрудник Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин. Вероятно, эта точка зрения наиболее близка к истине с учетом неожиданного появления в Кремле в начале сентября сирийского лидера Асада.

