«Встреча давно назрела»: МИД Британии пообещал рассмотреть запрос посольства России на переговоры Яковенко и Джонсона

Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече главы дипмиссии Александра Яковенко с министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Российский дипломат намерен обсудить ситуацию вокруг отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В посольстве отметили, что не могут дать «удовлетворительной оценки текущему уровню сотрудничества» с Форин-офисом. Министерство иностранных дел Британии пообещало рассмотреть запрос и ответить на него.

Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой ведомства Борисом Джонсоном. Об этом сообщил представитель пресс-службы дипмиссии, отвечая на вопрос о текущем взаимодействии с Форин Офисом в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В связи с этим Яковенко направил Джонсону личную ноту», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского посольства.

В пресс-службе отметили, что дипмиссия не может дать «удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества» с британским МИД.

«Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время», — добавил представитель посольства.

В МИД Великобритании подтвердили получение запроса посольства России на встречу посла Александра Яковенко и министра Бориса Джонсона и пообещали его рассмотреть.

Борис Джонсон

Reuters

«Конечно, мы рассмотрим их запрос и ответим должным образом», — сказал представитель МИД​​​. Британское внешнеполитическое ведомство также не согласилось с оценкой российской стороны.

«Это российский ответ — неудовлетворительный. Более трёх недель мы просим Россию сотрудничать конструктивно и ответить на ряд вопросов относительно попытки убийства господина Скрипаля и его дочери», — сказал представитель министерства.

Лондон также обвинил Москву в том, что она перешла к «диверсионной тактике» после новостей об улучшении самочувствия Скрипалей.

При этом Лондон отказался выдать визу племяннице Сергея Скрипаля Виктории, которая намеревалась навестить потерпевших в Солсбери.

Эту информацию подтвердила сама Виктория в беседе с Business FM. Она также сообщила, что после одного телефонного разговора в начале недели выйти на связь с Юлией ей больше не удалось.

Об отказе в визе Виктории Скрипаль ранее сообщили ряд СМИ со ссылкой на британское МВД. По их данным, запрос на получение визы был отклонён из-за «несоответствия иммиграционным правилам».

В посольстве РФ тогда заявили, что отказ властей Соединённого Королевства в сотрудничестве и сокрытие пострадавших от внешнего мира означает, что им есть что скрывать.

Сергей, Юлия и Людмила Скрипаль в Солсбери

© ukr.media/Global Look Press

«В результате данного решения мы видим ситуацию, в которой Сергей и Юлия Скрипаль, оба, согласно сообщениям, выздоравливающие, остаются скрыты от общественности, журналистов и сотрудников консульства, а единственный родственник, который резонно мог бы рассчитывать на то, чтобы их увидеть, удерживается за пределами страны. Упрямый отказ сотрудничать, обеспечить прозрачность и ответить на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать», — заявил представитель дипломатической миссии.

Кроме того, он назвал отказ Лондона выдать визу Виктории Скрипаль политическим решением.

Сама Виктория также считает, что британцам «есть что скрывать».

По информации Русской службы BBC, консульство Великобритании смутили цели визита Виктории Скрипаль, а также её материальное положение. Британские СМИ предполагают, что она действует по указу Москвы, и даже называют её «пешкой в руках Кремля».

В записи телефонного разговора (её подлинность пока не подтверждена) с двоюродной сестрой Викторией, которая была обнародована в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», Юлия Скрипаль рассказала о состоянии здоровья своего отца: «Всё нормально, сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, я скоро выписываюсь, всё окей».

При этом россиянка скептически отреагировала на намерение двоюродной сестры приехать в Великобританию, чтобы навестить её в больнице, сказав, что Виктории, скорее всего, не дадут визу.

Накануне медики сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния и идёт на поправку.

«Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, оно уже не критическое», — сообщили в больнице Солсбери, где Скрипали проходят лечение.

Дата выписки его дочери Юлии, которая пришла в себя на прошлой неделе, пока не известна. Однако её состояние также улучшается с каждым днём. При этом в МИД Великобритании сообщили, что пострадавшие, скорее всего, будут нуждаться в постоянной медицинской помощи.