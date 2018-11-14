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«Встреча была»: Источник рассказал о встрече Порошенко с тремя иерархами Украинской Церкви - источник
14 ноября 2018, 02:09 • 51 • Политика
Порошенко все же провел встречу с некоторыми иерархами Украинской Православной Церкви, утверждает источник в администрации президента.
Президент Украины Петр Порошенко все-таки встретился с частью иерархов канонической Украинской Православной Церкви. Встреча состоялась в Украинском доме и проходила в закрытом режиме, утверждает источник администрации президента Украины.
Отмечается, что на встрече присутствовали минимум три иерарха Украинской Православной Церкви. Их имена и духовный сан не сообщаются. По сведениям источника, на протяжении всей встречи периметр здания, где она проходила, охранялся подразделениями Национальной гвардии. Содержание беседы Порошенко с иерархами Украинской Православной Церкви также не раскрывается.
Напомним, что президент Украины должен был встретиться с епископами канонической Украинской Православной Церкви в Киево-Печерской Лавре. Однако Порошенко наотрез отказался проводить встречу в этой святыне, что вызвало недоумение украинских епископов.
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