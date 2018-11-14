Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Предпосылок нет»: Вице-премьер Козак рассказал, почему нефть дешевеет, а цены н...
«Он - мой чертов бойфренд!»: Сын звезды Голливуда Уилла Смита публично опозорил ...
25 млн за 4 дня: Гаспарян посмеялся над «прозрачностью» сбора средств для Альбац...
В МВФ выразили недовольство темпами роста экономики Украины
Главная / Политика

«Встреча была»: Источник рассказал о встрече Порошенко с тремя иерархами Украинской Церкви - источник

14 ноября 2018, 02:09  •  51 • Политика
Порошенко все же провел встречу с некоторыми иерархами Украинской Православной Церкви, утверждает источник в администрации президента.
Президент Украины Петр Порошенко все-таки встретился с частью иерархов канонической Украинской Православной Церкви. Встреча состоялась в Украинском доме и проходила в закрытом режиме, утверждает источник администрации президента Украины.
Отмечается, что на встрече присутствовали минимум три иерарха Украинской Православной Церкви. Их имена и духовный сан не сообщаются. По сведениям источника, на протяжении всей встречи периметр здания, где она проходила, охранялся подразделениями Национальной гвардии. Содержание беседы Порошенко с иерархами Украинской Православной Церкви также не раскрывается.
Напомним, что президент Украины должен был встретиться с епископами канонической Украинской Православной Церкви в Киево-Печерской Лавре. Однако Порошенко наотрез отказался проводить встречу в этой святыне, что вызвало недоумение украинских епископов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

51
Источник
Похожие новости
13 ноября 2018, 22:54
Лондон пытается диктовать России правила поведения на международной арене
13 ноября 2018, 06:39
В США еще не подвели итоги «невероятно успешных» выборов в палату представителей по 10 округам - СМИ
13 ноября 2018, 16:24
Роскомнадзор предложил наказывать сайты-нарушители штрафами

14 ноября 2018, 02:09
«Встреча была»: Источник рассказал о встрече Порошенко с тремя иерархами Украинской Церкви - источник
14 ноября 2018, 02:09
RT и Sputnik вновь получат доступ в Елисейский дворец - источник
13 ноября 2018, 22:54
25 млн за 4 дня: Гаспарян посмеялся над «прозрачностью» сбора средств для Альбац и The New Times
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 18:54
Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа
07 ноября 2018, 17:24
Депутаты Рады в прямом эфире нецензурно оскорбили Путина
08 ноября 2018, 03:09
«Европе придется признать Крым российским» - Шредер
07 ноября 2018, 10:54
Почему Трамп передумал встречаться с Путиным в Париже
13 ноября 2018, 09:39
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об издевательствах начальства
12 ноября 2018, 06:28
Хозяин Парижа (Порошенко и мировые лидеры)
10 ноября 2018, 03:54
Украина решила взять в заложники «Северный поток»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.