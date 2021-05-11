Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал

Встреча Байдена и Путина – вопрос решённый. Это дал понять президент США, выступая в Белом доме. Данное заявление с его окончательным "да" сопровождалось громким скандалом.

Джо Байден выступил с речью о последствиях пандемии коронавируса для экономики. Один из журналистов в конце мероприятия поинтересовался, считает ли президент США причастной к кибератаке на Colonial Pipeline Россию. В ответе глава Белого дома и содержалось окончательное "да" о встрече с коллегой из Кремля.

"Я буду встречаться с президентом Путиным. Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России", - произнёс Джо Байден.

По мнению президента США, на России "лежит некоторая часть ответственности" за то, чтобы разобраться в ситуации. Слова американского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия не имеет к этому (кибератаке Colonial Pipeline – ред.) никакого отношения", - привёл ТАСС слова представителя Кремля.

Песков отметил, что Соединённые Штаты "отказываются от сотрудничества" в сфере борьбы с киберпреступлениями.

Ранее стало известно, что хакеры сумели получить около 100 Гб секретных данных. Кроме того, в систему Colonial Pipeline попал вирус, не позволяющий ей функционировать. Жертва кибератаки должна выплатить некоторую сумму вымогателям, но до этого все данные в системы будут зашифрованы. Компания из-за этих сложностей приостановила работу. Руководство организации, занимающейся транспортировкой нефтепродуктов, заявило о начале работ по восстановлению нормальной деятельности.