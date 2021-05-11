Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
США нанесли "удар в спину" Украине
Главная / Политика

Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал

11 мая 2021, 03:10  •  184 • Политика
Встреча Байдена и Путина – вопрос решённый. Это дал понять президент США, выступая в Белом доме. Данное заявление с его окончательным "да" сопровождалось громким скандалом.
Джо Байден выступил с речью о последствиях пандемии коронавируса для экономики. Один из журналистов в конце мероприятия поинтересовался, считает ли президент США причастной к кибератаке на Colonial Pipeline Россию. В ответе глава Белого дома и содержалось окончательное "да" о встрече с коллегой из Кремля.
"Я буду встречаться с президентом Путиным. Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России", - произнёс Джо Байден.
По мнению президента США, на России "лежит некоторая часть ответственности" за то, чтобы разобраться в ситуации. Слова американского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия не имеет к этому (кибератаке Colonial Pipeline – ред.) никакого отношения", - привёл ТАСС слова представителя Кремля.
Песков отметил, что Соединённые Штаты "отказываются от сотрудничества" в сфере борьбы с киберпреступлениями.
Ранее стало известно, что хакеры сумели получить около 100 Гб секретных данных. Кроме того, в систему Colonial Pipeline попал вирус, не позволяющий ей функционировать. Жертва кибератаки должна выплатить некоторую сумму вымогателям, но до этого все данные в системы будут зашифрованы. Компания из-за этих сложностей приостановила работу. Руководство организации, занимающейся транспортировкой нефтепродуктов, заявило о начале работ по восстановлению нормальной деятельности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



184
Источник
Похожие новости
10 мая 2021, 22:35
Главный козырь Путина: Каким русский парад Победы увидела Германия
10 мая 2021, 22:35
Окончательное "да": Байден наконец определился насчёт встречи с Путиным
10 мая 2021, 21:40
В Совфеде оценили возможное размещение военных баз США в Средней Азии
10 мая 2021, 22:35
Спасение омского министра превратили в дурной детектив: "Душили, разумеется, Боширов и Петров"
11 мая 2021, 01:20
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
10 мая 2021, 20:45
ЕС не хочет усугублять напряжённость с Россией. По крайней мере пока - Боррель
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 мая 2021, 22:35
Главный козырь Путина: Каким русский парад Победы увидела Германия
10 мая 2021, 22:35
Окончательное "да": Байден наконец определился насчёт встречи с Путиным
10 мая 2021, 22:35
Спасение омского министра превратили в дурной детектив: "Душили, разумеется, Бош...
11 мая 2021, 01:20
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
11 мая 2021, 00:20
«Господа, действуйте»: почему французские военные призвали власти бороться с хаосом и...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2021, 00:35
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
07 мая 2021, 17:35
Блинкен и Нуланд отчитали Зеленского на переговорах. Источник раскрыл детали
06 мая 2021, 04:50
Американцы не рискнут приблизиться к Петербургу: Sohu намекнул на "морскую ловушку" России
06 мая 2021, 11:15
Пентагон "осадили" в посольстве России в США
05 мая 2021, 02:15
Русских миротворцев призвали бомбить на параде Победы. Политолог выставил встречное требование
10 мая 2021, 07:55
Зеленский попался: "На Украину завозили "Спутник V", и в довольно больших количествах"
05 мая 2021, 17:50
Трюк русских вывел из себя морскую группировку Британии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.