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Встать плечом к плечу: Тимошенко призвала демократические силы к объединению
10 июня 2019, 20:24 • 70 • В мире
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступила с призывом к демократическим партиям страны встать плечом к плечу рядом с новым президентом.
Тимошенко убеждена, что демократические силы страны должны объединиться вокруг нового президента. Она даже перечислила партии, которые, по ее мнению, должны быть в коалиции - это "Слуга народа" и "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука. Такая мера, уверяет Тимошенко, поможет пресечь попытки представителей "старой власти" пройти в парламент.
Она подчеркнула, что в противном случае в Верховной раде опять засядут те, кто за кулисами, "раздавая деньги и преференции, проводили свои лоббистские решения".
"Мы должны стать плечом к плечу с новым президентом, с его командой, с новыми демократическими политическими силами в Верховной раде и показать высокий класс работы", - сказала Тимошенко.
Руководитель "Батькивщины" готова представить для коалиции собственную "мощную программу", в которой расписаны действия и роли каждой демократической силы на ближайшие 100 дней. Тимошенко уверена, что ее программа поможет вывести страну из кризиса.
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