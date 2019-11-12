Встать и уйти с федерального канала: Соловьёв практически взял на слабо "обиженных" цензурой Познера и Галкина

По словам телеведущего Владимира Соловьёва, у него с Максимом разные каналы, кроме того, он обратил внимание, что Галкин не работает в политическом вещании.

"Мне кажется, что, как любой гражданин, он имеет право говорить о чём угодно. Но, когда он рассуждает о политическом вещании, здесь надо понимать, что он говорит не как человек, находящийся изнутри. То есть, если его личную свободу кто-то ограничивает цензурой, то Максим, как человек опытный, прекрасно знает, что и как в этой ситуации делать. Потому что цензура запрещена по закону. Когда господин Познер с его же канала поддерживает позицию господина Галкина, то здесь уже вопросы к господину Познеру. Ну а что ему мешает гордо встать, тряхнуть стариной, сказать "нет"? Уйти на другой канал, например. Ну просто, если человек говорит, что да, у него на канале есть цензура, и он с этим смирился, то к кому он предъявляет претензии?" - спрашивает Соловьёв.

По его словам, если Галкина кто-то ограничивает на его канале, то он бы сильно удивился, что это было незаметно.

"Просто мы работаем в прямом эфире. Даже если ты выходишь на "Орбиту", все равно интернет всё хранит, всё знает, всё помнит. Какая может быть цензура? Приходят, приезжают люди из стран, с очень разными точками зрения, и говорят всё что хотят. Поэтому меня удивляет сам такой подход, особенно в сравнении со старым советским телевидением… Но в чём я с ним абсолютно согласен, я многократно это говорил - я был удивлён, когда из этого интервью стало ясно, что Максим до сих пор не только не народный, но даже не заслуженный артист, учитывая, сколько лет Максим работает на сцене, в разговорном жанре. Это, конечно, несправедливо. Вот здесь я с ним согласен", - подчеркнул Соловьёв.

Он также усомнился, что подобным заявлением Максим хотел привлечь к себе внимание.

"А зачем Галкину какой-то пиар? Максим - один из самых известных людей в стране. У которого всё хорошо. Он бесконечно талантливый человек, он и замечательный эстрадный артист, и замечательный телевизионный ведущий. И не надо так серьёзно относиться к тому, что говорил Максим на концерте. Он высказал свою точку зрения. И имеет на неё абсолютное право. У нас в стране нет цензуры, каждый говорит, что считает нужным. Как раз в своём выступлении Максим это и доказал", - резюмировал Соловьёв.