Встанет ли Абхазия на антироссийский путь? Эксперт Царьграда раскрыл нюансы "политической турбулентности" республики

Ранее стало известно о том, что президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. "Ради сохранения стабильности в стране", - заявил, сообщая об этом, вице-президент республики Аслан Барциц. Позже и Барциц вслед за главой республики подал заявление об отставке. Парламент Абхазии назначил премьер-министра Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента страны.

Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков, комментируя сложившуюся ситуацию в Абхазии, заметил, что "политическая турбулентность в Абхазии - дело привычное".

"К сожалению, со времени распада Советского Союза и кровопролитной грузино-абхазской войны 1992-1993 годов эта небольшая постсоветская республика так и не испытала даже подобия политической стабильности, - отмечает эксперт. - Восстановление мирной жизни в 1994-2008 годах проходило в условиях непризнанности со стороны России, а на первых порах - ельцинской экономической блокады Абхазии со стороны России - очень долго продолжавшейся в виде торгово-экономических, финансовых и транспортных санкций, окончательно отменённых лишь в марте 2008-го".

Тюренков подробно рассказывает о череде президентов республики, напомнив и про того, кого абхазы считали "отцом нации".

"Первый президент республики Владислав Ардзинба воспринимался и воспринимается в Абхазии отцом нации, подлинным героем, под командованием которого это маленькое причерноморское государство обрело независимость, победив в войне, которую в Абхазии именуют отечественной. Владислав Григорьевич руководил Абхазией сначала как председатель Верховного Совета республики, а затем её президент с 1990 по 2005 год, и его избрание - сначала депутатами, а затем всенародно, но на безальтернативной основе - проходило без каких-либо политических потрясений, - напоминает Михаил Тюренков. - Однако борьба за власть и правление его преемников - Сергея Багапша, Александра Анкваба и Рауля Хаджимбы сопровождались целым рядом конфликтов на грани гражданского противостояния".

В конце 2004 года, как напоминает эксперт, "едва не закончились серьёзным кровопролитием столкновения сторонников двух кандидатов в президенты Абхазии - Сергея Багапша и Рауля Хаджимбы".

Раскрывая нюансы "политической турбулентности" республики, Тюренков обратил внимание, что в момент противостояния двух кандидатов "ряд российских политиков попытались вмешаться во внутриабхазские политические процессы и поддержать Хаджимбу, чья популярность в народе была значительно меньшей, чем позиции Багапша".

"В итоге другим российским политикам пришлось гасить возникший конфликт, завершившийся мудрым решением о перевыборах, на которые Багапш и Хаджимба пошли в тандеме - как кандидаты в президенты и вице-президенты, - напоминает эксперт. - В период правления Сергея Багапша Россия признала независимость Абхазии, и, несмотря на тяжёлую социально-экономическую ситуацию в республике, её второй президент воспринимался сильным политиком, который, безусловно, был харизматичным лидером и при этом весьма демократичным в общении: личный телефон президента был доступен практически каждому, а сам Сергей Васильевич еженедельно общался с людьми в популярном сухумском прибрежном кафе, в народе именуемом "Брехаловкой". Именно поэтому избрание Багапша на второй срок в декабре 2009 года прошло без потрясений, однако уже в мае 2011-го он скоропостижно скончался".

А вот преемник Сергея Багапша - Александр Анкваб (в годы грузино-абхазской войны - министр внутренних дел республики), как отмечает Михаил Тюренков, "не смог оправдать своё давнее прозвище Железный Алик и за без малого три года правления не смог улучшить социально-экономическую ситуацию в Абхазии и достичь серьёзных результатов в борьбе с коррупцией".

"В результате очередного политического кризиса на грани гражданского противостояния в 2014 году Анкваб был вынужден уйти в отставку и на внеочередных выборах столь долгожданную победу одержал Рауль Хаджимба, - продолжает эксперт. - Но, к сожалению, за 5 лет и он не смог осуществить свои обещания, а на выборах 2019 года хотя и одержал во втором туре победу над представителем оппозиции, эта победа - разница была всего в 1000 голосов - стала для него пирровой. Буквально за считаные месяцы после выборов ряд коррупционных скандалов, связанных с именем Рауля Джумковича, обрушили его рейтинг и привели к очередным народным волнениям, завершившимся отставкой четвёртого президента Абхазии".

Тюренков поясняет, что, "по сути, политические процессы в республике закольцевались": "Как говорится, "верхи не могут, низы не хотят". Рассуждая о сегодняшнем лидере абхазской оппозиции Аслане Бжании (к слову, в прошлом - глава госбезопасности республики), эксперт обращает внимание на то, что тот "выглядит безоговорочным победителем, и его победа на мартовских президентских выборах фактически предрешена". Но при этом задаётся вопросом: "Не повторит ли он политическую судьбу предшественников? Сможет ли решить сложнейшие социально-экономические вопросы и коррупционные проблемы?"

"И конечно, очень важно понять, в каких отношениях будущий лидер окажется с Россией, от чего в значительной степени зависит благосостояние народа Абхазии", - заметил Михаил Тюренков.

Встанет ли республика на антироссийский путь? Эксперт, раскрывая нюансы политической ситуации в стране, подчёркивает, что "в Абхазии нет и не может быть антироссийских политиков".

"Любая "самостийническая" риторика оппозиции сменяется интеграционной, как только оппозиция становится властью. Но и реальная интеграция, несмотря на колоссальную экономическую поддержку Абхазии со стороны России, остаётся риторической. Да, на абхазской территории находятся российские войска, да, мы помогаем охранять абхазо-грузинскую границу, не говоря уже о том, что все граждане Абхазии одновременно являются гражданами России, получают российские пенсии и так далее. Однако реальной интеграции, в том числе на уровне местного законодательства, нет. Ограничения для российского бизнеса, в том числе на уровне невозможности приобретения абхазской недвижимости негражданами республики, в послевоенных условиях были вполне понятны, но сегодня вызывают немало вопросов. Как и деятельность на абхазской территории зарубежных НКО, которые безусловно делают всё, чтобы разжечь среди простых абхазов националистические и даже русофобские настроения. И потому неслучайно на территории Абхазии вот уже почти десятилетие действует псевдоправославная секта "Священная митрополия Абхазии", за "богослужениями" которой поминается Константинопольский патриарх Варфоломей. И эту проблему, весьма опасную в гуманитарном смысле, ни Александр Анкваб, ни Рауль Хаджимба решить не смогли".

Резюмируя, руководитель религиозной редакции Царьграда высказал надежду на то, что "те политики, кто готов взять на себя ответственность за Абхазию и её народ на последующие годы - как известно, среди них есть и героические борцы за единство Русского мира, - возьмутся за решение и этих проблем".