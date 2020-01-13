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Встанет ли Абхазия на антироссийский путь? Эксперт Царьграда раскрыл нюансы "политической турбулентности" республики
13 января 2020, 21:39 • 74 • Политика
Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков, комментируя сложившуюся ситуацию в Абхазии, заметил, что "политическая турбулентность" в республике - "дело привычное". Встанет ли республика на антироссийский путь? Эксперт, раскрывая нюансы политической ситуации в стране, подчёркивает, что "в Абхазии нет и не может быть антироссийских политиков".
Ранее стало известно о том, что президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. "Ради сохранения стабильности в стране", - заявил, сообщая об этом, вице-президент республики Аслан Барциц. Позже и Барциц вслед за главой республики подал заявление об отставке. Парламент Абхазии назначил премьер-министра Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента страны.
Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков, комментируя сложившуюся ситуацию в Абхазии, заметил, что "политическая турбулентность в Абхазии - дело привычное".
Тюренков подробно рассказывает о череде президентов республики, напомнив и про того, кого абхазы считали "отцом нации".
"Первый президент республики Владислав Ардзинба воспринимался и воспринимается в Абхазии отцом нации, подлинным героем, под командованием которого это маленькое причерноморское государство обрело независимость, победив в войне, которую в Абхазии именуют отечественной. Владислав Григорьевич руководил Абхазией сначала как председатель Верховного Совета республики, а затем её президент с 1990 по 2005 год, и его избрание - сначала депутатами, а затем всенародно, но на безальтернативной основе - проходило без каких-либо политических потрясений, - напоминает Михаил Тюренков. - Однако борьба за власть и правление его преемников - Сергея Багапша, Александра Анкваба и Рауля Хаджимбы сопровождались целым рядом конфликтов на грани гражданского противостояния".
В конце 2004 года, как напоминает эксперт, "едва не закончились серьёзным кровопролитием столкновения сторонников двух кандидатов в президенты Абхазии - Сергея Багапша и Рауля Хаджимбы".
Раскрывая нюансы "политической турбулентности" республики, Тюренков обратил внимание, что в момент противостояния двух кандидатов "ряд российских политиков попытались вмешаться во внутриабхазские политические процессы и поддержать Хаджимбу, чья популярность в народе была значительно меньшей, чем позиции Багапша".
"В итоге другим российским политикам пришлось гасить возникший конфликт, завершившийся мудрым решением о перевыборах, на которые Багапш и Хаджимба пошли в тандеме - как кандидаты в президенты и вице-президенты, - напоминает эксперт. - В период правления Сергея Багапша Россия признала независимость Абхазии, и, несмотря на тяжёлую социально-экономическую ситуацию в республике, её второй президент воспринимался сильным политиком, который, безусловно, был харизматичным лидером и при этом весьма демократичным в общении: личный телефон президента был доступен практически каждому, а сам Сергей Васильевич еженедельно общался с людьми в популярном сухумском прибрежном кафе, в народе именуемом "Брехаловкой". Именно поэтому избрание Багапша на второй срок в декабре 2009 года прошло без потрясений, однако уже в мае 2011-го он скоропостижно скончался".
А вот преемник Сергея Багапша - Александр Анкваб (в годы грузино-абхазской войны - министр внутренних дел республики), как отмечает Михаил Тюренков, "не смог оправдать своё давнее прозвище Железный Алик и за без малого три года правления не смог улучшить социально-экономическую ситуацию в Абхазии и достичь серьёзных результатов в борьбе с коррупцией".
"В результате очередного политического кризиса на грани гражданского противостояния в 2014 году Анкваб был вынужден уйти в отставку и на внеочередных выборах столь долгожданную победу одержал Рауль Хаджимба, - продолжает эксперт. - Но, к сожалению, за 5 лет и он не смог осуществить свои обещания, а на выборах 2019 года хотя и одержал во втором туре победу над представителем оппозиции, эта победа - разница была всего в 1000 голосов - стала для него пирровой. Буквально за считаные месяцы после выборов ряд коррупционных скандалов, связанных с именем Рауля Джумковича, обрушили его рейтинг и привели к очередным народным волнениям, завершившимся отставкой четвёртого президента Абхазии".
Тюренков поясняет, что, "по сути, политические процессы в республике закольцевались": "Как говорится, "верхи не могут, низы не хотят". Рассуждая о сегодняшнем лидере абхазской оппозиции Аслане Бжании (к слову, в прошлом - глава госбезопасности республики), эксперт обращает внимание на то, что тот "выглядит безоговорочным победителем, и его победа на мартовских президентских выборах фактически предрешена". Но при этом задаётся вопросом: "Не повторит ли он политическую судьбу предшественников? Сможет ли решить сложнейшие социально-экономические вопросы и коррупционные проблемы?"
"И конечно, очень важно понять, в каких отношениях будущий лидер окажется с Россией, от чего в значительной степени зависит благосостояние народа Абхазии", - заметил Михаил Тюренков.
Встанет ли республика на антироссийский путь? Эксперт, раскрывая нюансы политической ситуации в стране, подчёркивает, что "в Абхазии нет и не может быть антироссийских политиков".
Резюмируя, руководитель религиозной редакции Царьграда высказал надежду на то, что "те политики, кто готов взять на себя ответственность за Абхазию и её народ на последующие годы - как известно, среди них есть и героические борцы за единство Русского мира, - возьмутся за решение и этих проблем".
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