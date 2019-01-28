«Встал вопрос о целесообразности»: почему США сворачивают проект новейшего эсминца

Военно-морские силы США получили новый эскадренный миноносец Michael Monsoor класса Zumwalt. Это второй корабль данного проекта, всего же у американских ВМС будет три таких судна. Впрочем, изначально Пентагон планировал закупить 32 корабля, однако эта цифра сократилась в 10 раз. По словам экспертов, американское оборонное ведомство приняло такое решение из-за чрезмерно высокой стоимости Zumwalt, а также сравнительно небольших преимуществ перед его предшественником Arleigh Burke.

На базе в Сан-Диего (штат Калифорния) состоялась торжественная церемония передачи Военно-морским силам США новейшего эскадренного миноносца Michael Monsoor (DDG 1001) класса Zumwalt. Об этом сообщается на сайте ВМС Соединённых Штатов.

«Michael Monsoor — одно из наиболее боеспособных средств, которыми обладает наша страна. Этот корабль обеспечит независимое присутствие и сдерживание на ближайшие десятилетия, и я уверен, что команда будет управлять этим судном на профессиональном уровне, который необходим, чтобы справляться с любыми вызовами», — сказал командующий Военно-морскими силами США Ричард Спенсер.

Водоизмещение Michael Monsoor составляет 16 тыс. т, длина — 186 м, ширина — 26,5 м, осадка — 8,2 м, максимальная скорость — 30 узлов (48 км/ч), экипаж — 143 человека. Эскадренный миноносец был построен компанией General Dynamics на верфи Bath Iron Works (штат Мэн). Командование ВМС США считает этот корабль «самым смертоносным и технологически сложным эсминцем».

В условиях жёсткой экономии

Michael Monsoor был заложен 23 мая 2013 года, спущен на воду 21 июня 2016 года. Он является вторым серийным кораблём класса Zumwalt. В настоящее время ведутся работы по достройке третьего и последнего эсминца Lyndon B. Johnson (DDG-1002), заложенного 30 января 2017 года.

Столь скромное количество серийных эсминцев объясняется кардинальным пересмотром плана производства. Первоначально в Минобороны США рассчитывали получить 32 корабля класса Zumwalt, затем заказ был сокращён до 24 единиц. В середине 2000-х годов Пентагон урезал план производства до семи кораблей, а в 2010 году — до трёх.

Сворачивание серийного производства новейших эсминцев объясняется чрезмерной дороговизной проекта. По данным американского издания USNI News (специализируется на военно-морской тематике), стоимость строительства одного корабля увеличилась с $1,4 млрд до примерно $4 млрд. По состоянию на 2017 финансовый год расходы на три эскадренных миноносца оценивались в $12,73 млрд (в 2009 году — $8,9 млрд), а общие инвестиции в программу Zumwalt составили $22,5 млрд.

Сейчас Lyndon B. Johnson достраивается в условиях жёсткой экономии. Чтобы сократить расходы, компания General Dynamics решила изготовить надстройку корабля из судовой стали, отказавшись от использования более прочных и эффективных композитных материалов.

Разработка эскадренных миноносцев класса Zumwalt началась в 1990-е годы. Перед подрядчиками была поставлена задача спроектировать эсминец нового поколения, способный выполнять широчайший спектр задач — поддержка сухопутных операций, охота за кораблями и подводными лодками противника, поражение вражеской авиации, проведение поисково-спасательных операций.

Перспективный корабль должен был обладать высокими показателями радиолокационной малозаметности, самыми современными автоматизированными комплексами управления и повышенной боевой мощью. Пентагон рассчитывал, что эсминец станет платформой для установки вооружения нового поколения. В частности, по некоторым данным, на нем планировалось разместить рельсотрон (электромагнитную пушку).

Церемония передачи корабля Michael Monsoor ВМС США

© US Navy

Чтобы удовлетворить требования заказчика, General Dynamics решила максимально широко использовать в конструкции корабля композитные материалы. Большое внимание уделялось автоматизации процессов управления и разработке главной энергетической установки (ГЭУ), обеспечивающей электричеством сложную аппаратуру эсминца.

Созданием ГЭУ занялась корпорация Rolls-Royce. На корабле класса Zumwalt установлены два главных и два вспомогательных турбогенератора, а также два асинхронных двигателя. Кроме того, в кормовой и носовой частях эскадренного миноносца расположены ещё 12 электродвигателей.

«Превратился в дорогую игрушку»

Строительство головного корабля (DDG-1000) класса Zumwalt стартовало 17 ноября 2011 года. 16 октября 2016 года эскадренный миноносец вошёл в состав ВМС США. В процессе его эксплуатации командование Военно-морских сил осознало невозможность использования отдельных видов вооружения.

Также противоречивые результаты продемонстрировал проект 155-мм артиллерийской установки Advanced Gun System (AGS). Для стрельбы из этой пушки по береговым целям был создан специальный управляемый дальнобойный снаряд LRLAP (Long Range Land Attack Projectiles). Однако Пентагон отпугнули высокая стоимость боеприпаса (около $800 тыс.) и показатели дальности, которые не соответствовали прописанным в техническом задании.

Минобороны США отказалось от закупок LRLAP. В связи с этим в ноябре 2018 года командование американских ВМС изменило концепцию боевого применения кораблей класса Zumwalt. Новейшим эсминцам запрещается действовать в прибрежной зоне, поддерживая наступающие сухопутные силы. Основной их задачей является «морская охота» — отслеживание и уничтожение вражеских кораблей и подлодок в Мировом океане.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что по своей боевой мощи корабли класса Zumwalt уступают эскадренным миноносцам предыдущего поколения типа Arleigh Burke.

«Zumwalt в перспективе должен был заменить Arleigh Burke. Но в результате новый корабль не получил существенных преимуществ перед предшественником. Один Zumwalt вооружён 80 ракетами, которые размещены в пусковых установках Mk 57. При этом Arleigh Burke в зависимости от модификации вмещает до 96 ракет. Также Zumwalt уступает Arleigh Burke по показателям противовоздушной и противоракетной обороны», — рассказал Дрозденко.

Эксперт полагает, что неудачи в разработке эсминцев класса Zumwalt привели к тому, что Минобороны США решило прекратить их серийное производство, сделав выбор в пользу дальнейшей модернизации и выпуска эскадренных миноносцев Arleigh Burke.

«Zumwalt превосходит Arleigh Burke только по трём основным показателям: численность экипажа (143—148 против 337—380 человек), малая радиолокационная заметность и степень автоматизации. Но все эти характеристики нельзя назвать критичными. К тому же производство Zumwalt обходится в $4 млрд, а Arleigh Burke — примерно в $1,8 млрд», — подчеркнул Дрозденко.

Головной эсминец проекта Zumwalt (DDG 1000)

Reuters

© US Navy

Собеседник RT считает, что ситуацию вокруг Zumwalt уместно сравнить с программой создания самолёта пятого поколения F-35. План производства новейшего истребителя Пентагон последовательно сокращал с середины 2000-х годов. Первоначально в Минобороны США рассчитывали получить к 2019 году 1966 самолётов, однако объём заказа уменьшился в несколько раз. На текущий момент в составе ВВС насчитывается менее 400 F-35. При этом за минувшие 20 лет стоимость программы создания самолёта пятого поколения выросла с $250 млрд до $1 трлн.

Как пояснил Дрозденко, проект Zumwalt стал заложником слишком сложного технического задания Пентагона. По его мнению, военное ведомство США рассчитывало воплотить в металле обилие инновационных решений, но не предусмотрело достаточного количества средств на опытно-конструкторские работы.

«На мой взгляд, американское командование перемудрило с вооружением нового эсминца и другими «хотелками». Zumwalt, как и F-35, получился сырым, а его стоимость достигла неприличной суммы. В итоге встал вопрос о целесообразности проекта. Сворачивание серийного производства Zumwalt и модернизация Arleigh Burke говорят о том, что новейший эсминец превратился в дорогую игрушку», — резюмировал Дрозденко.