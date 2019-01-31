Встал и ушел: Посол США демонстративно покинул встречу с лидерами Косово — СМИ

Филип Коснет — американский посол в Приштине — во время встречи с лидерами непризнанного государства Косово встал и ушел, демонстративно покинув переговоры. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает RTK2.

Причиной для подобного демарша стал отказ косовского премьер-министра Рамуша Харадиная отменить введенные в конце прошлого года ввозные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Те, напомним, составляют полные 100% от стоимости ввозимого товара.

Ранее США потребовали от косовских властей отменить торговые ограничения и инициировать диалог с Белградом по части урегулирования ситуации в регионе. Косовские власти отказались.

Сейчас, передает телеканал слова своего источника, существует два варианта развития событий. Или Приштина пойдет навстречу требованиям Вашингтона в вопросе с пошлинами, или американцы введут против Косово санкции.

Данную информацию приводит RTK2.