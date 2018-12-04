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Встал и ушел: Грызлов отказался слушать украинскую «правду» на заседании контактной группы

04 декабря 2018, 22:39  •  157 • Политика
Борис Грызлов покинул заседание контактной группы в Минске во время речи представителя Украины. Полпред России не захотел слушать украинскую «правду» об инциденте в Керченском проливе.
На заседании контактной группы в Минске по разрешению конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов встал и вышел во время выступления постпреда Украины Евгения Марчука. Об этом рассказал спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.
«Я могу сказать, что на пленарном заседании господин Марчук взял слово, и господин Грызлов вышел из зала заседания», - заявил он журналистам по окончании заседания.
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко добавила, что Борис Грызлов вышел в том момент, когда украинский докладчик выступал с протестом по поводу инцидента в Керченском проливе. Очевидно, полпред России не захотел слушать очередную украинскую «правду» об инциденте.
Напомним, что речь идет о задержании трех украинских военных судов, без разрешения вторгшихся в территориальные воды России в районе Керченского пролива. В ходе обыска на плавсредствах был обнаружен приказ украинским морякам «незаметно» пройти через пролив. Это подтвердило версию Москвы о том, что имела место провокация со стороны Киева.

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