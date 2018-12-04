|
Встал и ушел: Грызлов отказался слушать украинскую «правду» на заседании контактной группы
04 декабря 2018, 22:39 • 157 • Политика
Борис Грызлов покинул заседание контактной группы в Минске во время речи представителя Украины. Полпред России не захотел слушать украинскую «правду» об инциденте в Керченском проливе.
На заседании контактной группы в Минске по разрешению конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов встал и вышел во время выступления постпреда Украины Евгения Марчука. Об этом рассказал спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко добавила, что Борис Грызлов вышел в том момент, когда украинский докладчик выступал с протестом по поводу инцидента в Керченском проливе. Очевидно, полпред России не захотел слушать очередную украинскую «правду» об инциденте.
Напомним, что речь идет о задержании трех украинских военных судов, без разрешения вторгшихся в территориальные воды России в районе Керченского пролива. В ходе обыска на плавсредствах был обнаружен приказ украинским морякам «незаметно» пройти через пролив. Это подтвердило версию Москвы о том, что имела место провокация со стороны Киева.
Подпишитесь на нас
157
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
01 декабря 2018, 03:39
|
28 ноября 2018, 03:54
|
28 ноября 2018, 04:09
|
30 ноября 2018, 08:09
|
30 ноября 2018, 17:54
|
02 декабря 2018, 20:09
|
29 ноября 2018, 01:28