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Вспышка и бунт по всей стране: Как закончится карантин

27 апреля 2020, 09:38  •  256 • Украина

Вспышка и бунт по всей стране

Украинские власти используют карантин для собственного обогащения, паразитируя на стране, но рано или поздно терпение граждан закончится массовыми протестами. Об этом эфире телеканала KPT заявил экономист Максим Гольдарб.

«Они сегодня очень здорово используют новые условия. Шмыгаль, которого недавно назначили премьером, говорит о том, что тема может продлиться на два года, то есть, чувак себе два года уже намерил, два года хочет порулить страной. А понятно, что, так как он озвучивает хотелки своего босса, тот вымеряет себе годы безбедного паразитирования на Украине. Это очень серьезный риск для Украины и для украинцев. И, если сегодня люди согласятся с навязываемым, с происходящим, с погружением в глупость, в бедность, в бесправие, то выпутаться и вынырнуть из этого уже, наверное, не получится.

Да, они очень хотят, чтобы все так и продолжалось. Мне думается, что наступит один момент, который они не могут просчитать, который вообще никто не может просчитать, потому что это момент крайне эмоциональный, крайне естественный, но непредсказуемый – момент вспышки.

И когда где-то вспыхнет, какой-то супермаркет займется или где-то произойдет столкновение со стражами порядка, перерастающее в волну, это пойдет по всей стране.

И поймать это уже не сможет никто – не олигархи, ни шмыгали, ни президент, ни «зеленые» «слуги». К чему это приведет, сказать не могу, но мне видится что это – один из вариантов выхода из сегодняшнего кризиса»,

– сказал Максим Гольдарб.

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