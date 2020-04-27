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Вспышка и бунт по всей стране: Как закончится карантин
27 апреля 2020, 09:38 • 256 • Украина
Украинские власти используют карантин для собственного обогащения, паразитируя на стране, но рано или поздно терпение граждан закончится массовыми протестами. Об этом эфире телеканала KPT заявил экономист Максим Гольдарб.
– сказал Максим Гольдарб.
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