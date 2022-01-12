Вспомнить всё. "Цветные революции" в странах бывшего СССР: зачинщики, жертвы, итоги

"Газовый Майдан" в Казахстане выстроен по канону "цветных революций". Эти перевороты всегда проходят по одному и тому же сценарию: профессиональные провокаторы находят "болевую точку" государства, при поддержке кого-то из местных элит прокачивают её до максимума, а далее сталкивают население между собой и провоцируют на переворот. Ни один из этих мятежей в случае успеха не сделал страну процветающей, зато все они принесли как минимум разочарования, как максимум – кровь и экономические потери.

Розовая Грузия

Оранжевая Украина

Тюльпановая Киргизия

Сиреневая Молдавия

Европейская Украина

Бархатная Армения

Бело-красно-белая Белоруссия

Беспорядки в Казахстане, помимо внутренних причин, имеют множество следов иностранного вмешательства, а внешние игроки жаждут ещё большего кровопролития, поэтому они до последнего сопротивлялись введению русских миротворческих сил. Даже сейчас США требуют от Казахстана объяснений – ещё бы, как это глава охваченной хаосом страны посмел попросить Россию о помощи? Президент Владимир Путин одной фразой пресёк все инсинуации на эту тему со стороны "западных партнёров", заявив, что сил ОДКБ в Казахстане будет "столько, сколько нужно". Но вряд ли Запад уймётся.

Слишком хорошо обкатана технология "цветных революций", слишком удобно использовать её при использовании соседних с нами стран в качестве таранов против России. Эту технологию США с союзниками разработали ещё в конце 80-х годов XX века и эффективно применяют до сих пор для расшатывания государств – бывших республик СССР.

Садитесь поудобнее, пристегните ремни. Будет много очень интересного. О том, как делали цветные революции и к какому расцвету они привели.

Инфографика: Царьград

Грузия: розы с душком

В ноябре 2003 года Грузию захлестнули многотысячные акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Они длились в грузинской столице на протяжении месяца. Причиной внутриполитического кризиса стали обвинения в фальсификации парламентских выборов. У населения накопились претензии к правительству и президенту Эдуарду Шеварднадзе в связи с тяжёлым экономическим положением в стране и коррупцией среди государственных служащих. Своего пика протесты оппозиции достигли 22 ноября, и в тот же день революционеры во главе с никому не известным до тех пор 35-летним Михаилом Саакашвили с розами в руках захватили парламент, вынудив Шеварднадзе покинуть здание.

На следующий день Шеварднадзе, не желая проливать кровь, добровольно ушёл в отставку, а власть перешла к оппозиционерам. 4 января 2004 года в Грузии прошли новые выборы президента, победу на которых одержал революционер-реформатор Саакашвили. В стране нового лидера встречали фейерверками и концертами, но счастье длилось недолго.

Уже через 2 года среди сторонников Саакашвили начался раздрай, вызванный смертью премьер-министра и соратника Саакашвили по "революции роз" Зураба Жвании. По официальной версии премьер погиб от отравления угарным газом, но оппозиция считала, что в этом были замешаны люди из окружения Саакашвили. Бывший поборник свободы решил закрыть все оппозиционные каналы в стране, из-за чего в 2007 году в Тбилиси начались массовые протесты. В митингах грузинский лидер обвинил Россию, отношения с которой и без того значительно ухудшились.

В 2008 году из-за прихоти Саакашвили вернуть силой Южную Осетию развязалась Августовская война, в которой пострадали тысячи мирных граждан – и поражение стало началом конца "президента Мишико".

В 2013 году второй президентский срок Саакашвили подошёл к концу, а за год до этого его партия проиграла выборы. Спустя девять лет правления бывшего героя революции осыпали проклятиями. Неумение Саакашвили договариваться с оппонентами, нарушения прав человека были столь очевидны, что изгоняли его с тем же энтузиазмом, что и выбирали.

Покинув грузинскую политику, Саакашвили устремился в политику украинскую, но и оттуда, поссорившись с Петром Порошенко, тоже сбежал. В ноябре 2021 года он уже без роз вернулся в Грузию – и был отправлен в тюрьму за превышение полномочий по давним делам 2005-06 годов.

Украина: оранжевый хаос

23 ноября 2004 года, сразу после президентских выборов, победу в которых, по официальным данным, одержал Виктор Янукович, Украину охватила волна протестов. Сторонники Виктора Ющенко обвинили Януковича в фальсификации результатов при подсчёте голосов и массово высыпали на улицы крупнейших городов Украины. Поддержала Ющенко и лидер объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которой стояли прозападные либеральные и националистические организации.

Многотысячные протесты развернулись на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. В акциях приняли участие до 500 тысяч человек. Эти события получили название "оранжевая революция" из-за использования протестующими символики оранжевого цвета.

Украинские власти вынужденно провели "третий тур" голосования, где победу одержал Ющенко, придерживающийся прозападных взглядов. Стоит также отметить, что женой новоиспечённого президента была бывшая высокопоставленная сотрудница Государственного департамента США Екатерина (в девичестве – Кэтрин-Клэр Чумаченко). Саакашвили, к слову, женат на голландке Сандре-Элизабет Руфолс, бывшей преподавательнице прав человека в Страсбурге.

Оппозицию поддерживали "извне", а страну контролировали прозападные силы – НКО, финансируемые Джорджем Соросом, иностранные посольства и даже Госдеп.

Бывший банкир Ющенко оказался слабым президентом и не единожды был близок к импичменту. Полномочия ему приходилось делить с Януковичем и Тимошенко, и политики не могли договориться между собой. Новая власть не справилась с социально-экономическими трудностями, из-за чего с позором проиграла следующие парламентские и президентские выборы.

После "оранжевой революции" Украина погрузилась в хроническую депрессию, превратившись в государство с беспросветными долгами и нерешаемыми проблемами. Очевидно, что свою лепту в дестабилизацию Украины внесли и иностранные силы, которые поспособствовали расцвету националистических настроений и к национальному расколу. Предвыборную президентскую кампанию украинской оппозиции финансировало американское правительство. Член палаты представителей конгресса США Р. Пол в 2004 году признался, что деньги направлялись через "Польско-американско-украинскую инициативу сотрудничества" (ПАУИС), управлявшуюся американской организацией "Freedom House".

После переворота положение страны стало плачевным – резко вырос дефицит государственного бюджета, не случилось диверсификации промышленности, произошёл застой в экономике, производстве и в общественной жизни.

Именно "оранжевая революция" стала для прозападных политиков определённой репетицией, позволившей устроить им государственный переворот на Украине в 2014 году.

Киргизия: степная демократия и дыни с кровью

Поводом для "тюльпановой революции" в 2005 году в Киргизии традиционно стала то ли имевшая место, то ли нет фальсификация парламентских выборов. Процедура прошла с большим количеством нарушений, что вызвало недовольство оппозиции. По всей стране начались массовые акции протеста.

24 марта многотысячная толпа штурмовала здание правительства Кыргызстана в Бишкеке. Действующий президент Аскар Акаев сложил полномочия и бежал. Власть перешла к оппозиционеру Курманбеку Бакиеву. Акции протеста носили откровенно криминальный характер. Всего за несколько дней мародёры разрушили и разгромили практически все магазины столицы.

Пришедшие к власти реформаторы пообещали позитивную и многообещающую программу развития Киргизской республики. Революционеры красиво говорили об идеальной государственной системе, способной обеспечить достойную жизнь гражданам страны, преодолеть семейственность, коррупцию и неэффективность управления.

К началу 2006 года стало понятно, что обещания исполнены президентом не будут, а "степная демократия" провалилась. Изменений по уровню жизни народ так и не дождался. Для вывода страны из кризиса нужно было решать старые социальные и экономические проблемы, от чего власть почему-то открестилась.

К 2010 году в Киргизии назрела очередная революция. Бакиев пытался лавировать между США и Россией, поочередно обещая обеим державам отдать в пользование свои военные базы и очевидно склоняясь к Западу. Потеряв терпение, Москва отменила льготные таможенные пошлины на поставляемые нефтепродукты, что привело к 30%-му повышению цен на топливо и, разумеется, к инфляции. Это спровоцировало киргизов на новые бунты. Новую революцию назвали "дынной", главные события вновь разворачивались в Бишкеке, где погибли 80 человек и порядка полутора тысяч были ранены.

"Дынная" революция, Бишкек, 2010 г. Фото: Maximum Exposure PR / Shutterstock.com

В итоге армия и силовики перешли на сторону протестующих. Вечером 7 апреля всё было кончено: "дыни" победили, Бакиев с семьёй бежал сначала в южные регионы, а потом и вовсе прочь из страны. Начался кровопролитный киргизо-узбекский конфликт с погромами, изнасилованиями, убийствами и прочими зверствами. Только по официальным данным, страшным итогом стали 426 погибших и 1930 раненых. Временное правительство объявило ЧС, поползли слухи о вмешательстве России. Это помогло стабилизировать обстановку примерно к середине июня.

Правительство приняло новую конституцию, в Киргизии родилась Третья республика. Окончательным рубежом стало легитимное избрание президента Атамбаева в октябре 2011 года и пророссийский курс правительства.

Молдавия: "Они пытались!"

В одной из самых бедных стран Европы – Молдавии – революция случилась в 2009 году. Победа коммунистов во главе с действующим президентом Республики Владимиром Ворониным, набравших на парламентских выборах 50% голосов, взбудоражила другую половину страны. Граждане Молдавии, преимущественно молодёжь, устроили на улицах страны потасовки, причём многие явились с румынскими флагами и требовали присоединить Молдавию к Румынии. С лозунгом "Лучше быть мёртвым, чем коммунистом" студенты ворвались в здание парламента и водрузили на него флаг Европейского союза. Владимир Воронин обвинил Бухарест в подстрекательстве к беспорядкам и отменил безвизовый режим с Румынией.

Но перевыборы всё же прошли. Партия коммунистов не смогла набрать необходимое количество голосов. Правительство сменилось, но так и не сумело решить извечные проблемы государства – Молдавия осталась беднейшей страной европейского региона и тонет в коррупции.

Евромайдан на Украине: от войны до войны

Хаос протестов на Украине начался 21 ноября 2013 года и длился в острой форме 3 месяца.

Формальным поводом стало решение Виктора Януковича отложить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Начались стихийные митинги. В ночь на 1 декабря на столичной площади Независимости прошли первые жёсткие столкновения протестующих с бойцами спецподразделения "Беркут".

В феврале 2014 года Януковича отстранили от власти, а сам президент покинул страну. Протесты превратились в долгое хаотическое противостояние. В феврале столкновения вновь переросли в вооружённый конфликт. За три дня распрощались с жизнью 93 человека – 16 сотрудников правоохранительных органов и 77 участников протестов.

Кровавая смена власти в Киеве обернулась для Украины болезненной потерей территорий и конфликтом с Россией.

В марте Украина лишилась Крыма и Севастополя.

Части Донецкой и Луганской областей провозгласили создание независимых республик – ЛНР и ДНР. 13 апреля на востоке страны началась кровавая военная операция с привлечением вооружённых сил. Только за первые несколько месяцев, по данным ООН, в ней погибли минимум 9470 человек, ещё примерно 21 880 человек были ранены.

В июле того же года над территорией ДНР был сбит пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Украина так и не смогла восстановить ВВП до "домайданного" значения: на конец 2020 года он составлял 85% от уровня 2013 года.

Совокупный товарооборот с Россией сократился в несколько раз. А западные "партнёры" и "союзники" явно не горят желанием инвестировать средства в страну, которая до сих пор находится в режиме войны и регулярно уверяет Запад в очередном "русском вторжении".

Армения: Карабах и выученные уроки

Протестные движения против очередного избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении начались 13 апреля 2018 года. Их возглавил лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян.

22 апреля 2018 года на площади Республики прошла одна из крупнейших протестных акций в истории страны. Протесты поддержали известные граждане или выходцы из Армении, живущие за рубежом, среди них – лидер известной группы System of a Down Серж Танкян, Шарль Азнавур и даже особо авторитетный, весомый политик Ким Кардашьян.

В итоге 23 апреля Серж Саргсян ушёл в отставку, и оппозиция заявила о победе "бархатной революции". 8 мая 2018 года Никол Пашинян стал новым премьер-министром.

Новое правительство инициировало внеочередные парламентские выборы, на которых блок Пашиняна "Мой шаг" набрал более 70% голосов. Никол Пашинян возглавил исполнительную власть, получив полную поддержку своих инициатив со стороны власти законодательной.

Вот только "Мой шаг" оказался шагом к пропасти.

В июле 2020 года обострился конфликт Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха. Война завершилась передачей большинства районов непризнанной республики Азербайджану. Жители Армении болезненно восприняли эту капитуляцию. 9 ноября 2020 года разъярённая толпа разгромила кабинет премьер-министра Никола Пашиняна, избив спикера парламента.

Но в июне 2021 года Пашинян одержал неожиданную победу на выборах – и его риторика сменилась на пророссийскую. Сейчас Пашинян возглавляет Совет ОДКБ, и именно он озвучил решение организации о введении миротворческих сил для подавления "газового Майдана" в Казахстане.

Белоруссия: "Всё по методичке!"

Массовые волнения начались в Белоруссии в ночь с 9 на 10 августа 2020 года после объявления итогов президентских выборов, победу в которых одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Силовики разгоняли протестующих крайне жёстко, с применением слезоточивого газа и резиновых пуль, в ответ на что на предприятиях начались забастовки. Кризис продлился вплоть до марта 2021-го.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская к тому моменту бежала из страны и была объявлена в межгосударственный розыск за призывы к свержению конституционного строя. Она стала открещиваться от обвинений в организации протестов, отказавшись брать на себя ответственность.

Координация акции "извне" подтвердилась деятельностью некоторых якобы местных Telegram-каналов. Например, экстремистский канал Nexta, который агитировал белорусов проливать кровь на улицах Минска, вёлся белорусскими эмигрантами, живущими в Польше. Подрывные советы канала во многом соответствовали методичкам Майдана. Очевидно, что с Белоруссией Запад пытался провернуть то же самое, что и с Украиной в 2013 году, но государство во главе с Александром Лукашенко сумело устоять.

С тех пор Александр Григорьевич отказался от "многовекторности" и стал последовательным сторонником интеграции с Россией.

Что с того?

По информации национальной палаты предпринимателей, из-за погромов Казахстан уже понёс ущерб на 300 миллионов долларов – цифра очень и очень предварительная. И кто оценит гибель мирных жителей, попавших в эту мясорубку! Это невосполнимые утраты. Но Вашингтон почему-то выражает "недоумение" и явно недоволен тем, что правительство республики для наведения порядка обратилось к ОДКБ вообще и России в частности. Штаты требуют объяснений, хотя ответ очевиден: в ОДКБ входит сам Казахстан, и именно поэтому он попросил помощи у союзников.

Для зачинщиков "газового Майдана" это очень неприятная реальность. Ведь миротворцы России и союзных государств пришли в Казахстан не просто по приглашению, а на помощь своему партнёру.