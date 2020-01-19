Вспомнить всех: Путин рассказал, как РФ будет бороться с искажением истории

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19 января 2020, 04:24  •  61 • Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы предоставят единоразовую выплату в размере 75 тыс. рублей. Об этом Владимир Путин заявил в Санкт-Петербурге, где он принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к прорыву блокады Ленинграда. На встрече с ветеранами президент пояснил, каким образом Россия заткнет рот тем, кто пытается фальсифицировать историю. Кроме того, глава государства рассказал, кого он считает «моральными уродами», а также высказался на тему цензуры в СМИ и трансформации политической системы в стране.

«Мы погибли, чтоб жили вы»

18 января в Санкт-Петербурге царила настоящая атмосфера памяти. Люди, прогуливавшиеся по улицам Северной столицы с букетами цветов, вспоминали о родственниках, переживших самое страшное время в истории города на Неве. Переполненным в этот день оказался и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где родители рассказывали совсем еще маленьким детям о важности подвига блокадников.
Прорыв блокады стал переломным историческим событием, которое сыграло ключевую роль в разгроме нацистской Германии. Особенным этот день является и для главы государства, который прибыл в Петербург, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных успеху операции «Искра» в 1943 году. Блокада стала личной трагедией для семьи Владимира Путина, родившегося в Ленинграде — здесь, в одной из братских могил на Пискаревском кладбище, захоронен старший брат президента Виктор, который в малолетнем возрасте умер страшной зимой 1942-го. А одним из защитников Невского пятачка в 1941 году был отец президента Владимир Спиридонович, которого ранило осколком гранаты во время одного из сражений. С поля боя его вынес земляк.
Президент России Владимир Путин во время возложения цветов к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Программа главы государства началась именно с возложения цветов к памятнику «Рубежный камень» в военно-историческом комплексе Невский пятачок, ставшем символом мужества и героизма советских солдат. При взгляде на обелиск в глаза сразу бросаются выложенные в металле слова, которые заставляют задуматься о жертве, которую принес советский народ ради победы над злом.
«Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы», — прочитал про себя каждый из присутствующих строки Роберта Рождественского.
Президент России Владимир Путин во время возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
В субботу Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где в братских могилах покоятся более 420 тыс. жителей города, а также 70 тыс. воинов — защитников Ленинграда. Здесь президент принял участие в церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина».
Посетил российский лидер и крупнейшую трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне, — «Память говорит. Дорога через войну». Уникальная экспозиция позволяет зрителю пройти путь солдата от стен родного дома до Рейхстага.

«Заткнем поганый рот»

На территории Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда Владимир Путин встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.
— Этого ждала вся страна, тем более жители блокадного города, которые пострадали во время войны так, как не пострадал никто, даже в самых тяжелых точках противостояния. Особенно это касается гражданского населения, ведь до войны в Ленинграде жили 2,5 млн человек. Насколько я представляю, после войны было 400 тыс., — заявил Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин во время общения с местными жителями после возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Во время беседы Владимир Путин, в частности, сообщил, что единовременная выплата к 75-летию Победы составит 75 тыс. рублей для каждого ветерана и 50 тыс. рублей — для тружеников тыла. Хотя обычно выплачивается по 10 тыс. и 5 тыс. соответственно.
Кроме того, он пообещал создать центр архивных материалов войны.
— Я уже говорил об этом. Мы обязательно создадим центр кино- и архивных материалов. И мы обязательно заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, дедов — наших героев, которые погибали, защищая мир от коричневой чумы — от нацизма. Я думаю, что этот центр будет открытым для всего мира. Мы не позволим эти попытки представить историю в другом свете. Еще раз подчеркну, мы этот поганый рот заткнем документами навсегда, чтобы неповадно было, — продолжил президент.
Президент России Владимир Путин и автор экспозиции Дмитрий Поштаренко во время посещения комплекса историко-художественных трехмерных панорам «Память говорит. Дорога через войну»
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Также Владимир Путин пообещал поддержать проект «Общероссийского народного фронта», который вскоре запустит специальное мобильное приложение «Помощь для ветеранов».
Приложение будет рассчитано на тех, кто находится рядом с ветеранами, — их детей, соседей, соцработников. Если ветерану понадобится выйти из дома, купить продукты, сходить в медучреждение, нужно будет просто нажать кнопку, и его запрос поступит в нужную службу.
— Ветерану нужно будет просто нажать кнопку, запрос поступает к нам, и мы вместе с волонтерами начинаем соответствующую работу, — пояснил представитель ОНФ.

Жалобы и предложения

В ходе дискуссии Владимиру Путину пожаловались на работу СМИ, которые нередко искажают информацию о войне.
— Как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок, — отреагировал глава РФ.
По его словам, бороться с любыми попытками фальсификации можно только «правдивой информацией».
— Тогда будет понятно, какова роль тех, кто пытается переиначить историю, — добавил он.
Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады 27 января 1944 года. Город провел в окружении 872 дня. За это время погибли сотни тысяч ленинградцев, и лишь малая часть — от бомбежек и артобстрелов. Историческим памятникам был нанесен непоправимый ущерб. Повседневная жизнь осажденного города — в галерее «Известий». На фото: отражающая ночной налет немецкой авиации батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора, 1941 год
Фото: РИА Новости/Борис Кудояров
Противотанковые ежи и баррикады, перекрывавшие въезды в город, 1941 год
Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги, 1942 год
Фото: РИА Новости/Борис Кудояров
Военнослужащие дивизиона аэростатов воздушного заграждения на улице блокадного Ленинграда, 1942 год
Фото: РИА Новости/Борис Кудояров
Ленинградцы работают на воскреснике по очистке города от снега на проспекте Володарского, 1942 год
Фото: РИА Новости/Всеволод Тарасевич
Истощенный житель Ленинграда, 1941 год
Фото: Getty Images/Sovfoto
Невский проспект. Табличка на доме «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», 1942 год
Фото: РИА Новости/Сергей Шиманский
Объявления об обмене вещей на продукты, 1942 год
Фото: ТАСС
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице, 1942 год
Фото: РИА Новости/Всеволод Тарасевич
Здание Государственного Эрмитажа, поврежденное в ходе обстрела, 1942 год
Фото: РИА Новости/Борис Кудояров
Сбор урожая капусты на огороде у Исаакиевского собора, 1942 год
Фото: РИА Новости/Борис Кудояров
Разрушенный в результате бомбежки жилой дом на Лиговском проспекте, 1942 год
Фото: РИА Новости/Григорий Чертов
Прогулка детей, находившихся в бомбоубежище Казанского собора, декабрь 1941 года
Фото: РИА Новости
Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца, 1942 год
Фото: РИА Новости/Борис Кудояров
На водно-ледяной трассе Ладожского озера — Дороге жизни, 1942 год
Фото: РИА Новости/Александр Бродский
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград, 1942 год
Фото: РИА Новости/Борис Кудояров
Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов во время прорыва блокады, январь 1943 года
Фото: РИА Новости/Семен Нордштейн
Зашла речь и о недавнем послании Владимира Путина Федеральному собранию, большая часть которого была посвящена поддержке семей с детьми.
— Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды, — заявил Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений во время посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Один из участников дискуссии решил поучаствовать в процессе подготовки поправок в Конституцию, предложив снять ограничения на срок президентства в РФ. Глава государства заметил, что расценивает подобные предложения как положительную оценку собственной работы.
— В то же время тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним до конца своих дней оставались у власти и уходили из этой власти, не обеспечивая условия для трансформации власти, — подчеркнул он, объясняя собеседнику, почему надо все-таки стремиться к смене политических лидеров.
В ходе мероприятия глава государства впервые вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
На лицевой стороне этой медали изображен воин-победитель, держащий в левой руке пистолет-пулемет, а правой рукой пишущий на стене Рейхстага слово «Победа». Владимир Путин сообщил, что этой медали будут удостоены все ветераны и участники Великой Отечественной войны, а награждения пройдут во всех регионах РФ и странах СНГ.
Внимание президента к историческим событиям играет очень важную роль, подчеркнул в беседе с «Известиями» председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.
— Владимир Владимирович сейчас очень четко высказался об истории Великой Отечественной войны, по вопросам фальсификации этой истории, — сказал он. — Для молодежи это очень важно. Необходимо знать и помнить. Историческая память очень важна.
Справка «Известий»
Операция «Искра» по прорыву кольца вокруг Ленинграда началась 12 января 1943 года на Невском пятачке. Она победоносно завершилась встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино. Полностью блокада была снята только 27 января 1944 года.
Осада города продолжалась 872 дня. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.

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