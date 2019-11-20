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«Вспомнили про нефть — и вернулись»: Лавров о присутствии США в Сирии

20 ноября 2019, 14:09  •  50 • В мире
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа провели переговоры в Москве. Они обсудили двустороннее сотрудничество, а также вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива. RT вёл прямую трансляцию итоговой пресс-конференции.
 
© РИА Новости
 

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