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«Вспомнили про нефть — и вернулись»: Лавров о присутствии США в Сирии
20 ноября 2019, 14:09 • 50 • В мире
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа провели переговоры в Москве. Они обсудили двустороннее сотрудничество, а также вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива. RT вёл прямую трансляцию итоговой пресс-конференции.
© РИА Новости
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