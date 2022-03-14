«Вспомнила все свои навыки из 90-х»: российские туристы рассказали о сложностях возвращения домой

Организованные российские туристы, застрявшие за рубежом, вернутся на родину в ближайшие недели, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём аккаунте в Telegram. В ведомстве подчёркивают, что ведутся переговоры о предоставлении специальных воздушных коридоров с государствами, закрывшими своё небо для полётов российских самолётов. Но, поскольку согласование занимает много времени, путешественникам рекомендуется по возможности самостоятельно взять билет и лететь через третьи страны. Туристы жалуются на резко подорожавшие билеты по альтернативным маршрутам — особенно если надо вылететь из стран Юго-Восточной Азии или Латинской Америки. Истории россиян, застрявших в Таиланде, Мексике и на Кубе, — в материале RT.

Малышка на полмиллиона

Эльмира Фролочкина поехала в Мексику с мужем — они хотели отдохнуть вдвоём перед появлением на свет ребёнка. Однако во время отпуска у неё произошли преждевременные роды. «Многие летают рожать в Мексику в частные клиники — заключают договор, потом остаются здесь. Мы такого не планировали, собирались только загорать, купаться, ездить на экскурсии. Рожали в государственной больнице», — рассказывает она RT.

Вылет в Москву был назначен на 31 марта, до этого же дня было оплачено жильё. Но авиакомпания прислала сообщение, что рейс отменён, а когда россияне дозвонились на горячую линию, им стали настойчиво предлагать сделать возврат.

«Мы отказались, потому что тогда на вывозной рейс не попадаем, а новые билеты, если лететь через Турцию, на нас троих с малышкой стоили порядка полумиллиона рублей. И мы не сможем сразу пересесть с одного самолёта на другой — надо будет на что-то ещё два или три дня жить в Турции в ожидании рейса. Когда я сказала, что у нас таких денег нет, в авиакомпании посоветовали их занять», — говорит Эльмира.

Проблема в том, что дочь Эльмиры родилась в Мексике. Чтобы её вывезти, необходимо оформить документы в российском консульстве.

«Мы в Мериде, консульство — в Мехико-сити. Попросили оформить документы в ускоренном режиме, чтобы успеть на вывозной рейс, если он будет. В обычной ситуации на это требуется две недели — всё это время нам надо где-то жить и что-то есть. Мы и так уже экономим на всём. Благо, для младенца пока есть молоко, но оно же может исчезнуть! Я сильно переживаю, а мне надо хорошо питаться и не нервничать», — сетует она.

В то же время, признаёт Эльмира, их положение немного лучше, чем у некоторых других туристов из России: «У нас ещё оплачены две недели, а есть люди, которым уже сейчас негде жить, их мексиканцы за бомжей принимают».

«Пешком через Китай»

Москвичка Алиса Селезнёва приехала в Таиланд с трёхлетним ребёнком 29 января. Это была их первая зимовка в тёплых краях. Алиса специально купила более дорогие билеты, чтобы можно было экстренно поменять даты, и планировала вернуться домой в середине или конце марта.

5 марта она узнала, что последний рейс её авиакомпании будет 8 марта: «Я сразу попыталась поменять билет, но рейсов не было. Я знаю, что некоторые авиакомпании вывозят своих туристов рейсами других перевозчиков, но в нашем случае такого нет. Отвечают примерно одинаково: рейсов не будет до мая, выбирайтесь сами как хотите».

На Пхукете, в Сураттхани, Краби и Паттайе сейчас находятся порядка 6,5 тыс. россиян, сообщил агентству Associated Press глава управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн. Новые билеты по альтернативным маршрутам на родину стоят минимум вдвое дороже.

Ситуация осложняется тем, что банковские карты туристов оказались заблокированы. «Кто сколько успел снять налички, на то и живёт. Western Union не работает, медицинские страховки также перестали работать, а местные клиники сказали, что будут принимать только наличные. Жильё у нас оплачено до 28 марта, примерно до этого же времени должно хватить денег. Что будем делать, когда они кончатся, я не знаю. В чатах шутят, что будем добираться пешком через Китай», — говорит женщина.

По словам Алисы, ей было бы сейчас не так страшно, если бы она была одна, без ребёнка. «Взяла бы с собой полотенце, ночевала бы на коврике у посольства, — отмечает она. — Но надо заботиться о ребёнке, думать, чем его кормить. Я уже вспомнила все свои навыки из 90-х годов и обрадовалась, что они у меня в принципе есть. Сейчас я в максимальном режиме выживания».

Россиянка добавляет: «Было бы проще, если бы нам дали какую-то определённость или согласились бы помочь хоть чем-то — самое примитивное жильё, талоны на питание».

Москвичке всё же поменяли билет на рейс другой авиакомпании, вылет намечен на 31 марта. Но Алиса опасается, что может не улететь: «Вчера должны были улетать люди, которым поменяли билеты первыми. И как минимум пять семей не пустили на самолёт, хотя у них и билет на почту пришёл, и бронь пробивалась. Авиакомпании — изначальный перевозчик и те, кем они должны были лететь сейчас, — кивают друг на друга: мол, в одностороннем порядке отменили или не подтвердили бронь. В итоге эти семьи с чемоданами поехали обратно».

«Два дня пути»

Супруги Андрей и Светлана прилетели в отпуск на Кубу 26 февраля. К туроператорам они не обращались — хотели устроить самостоятельное путешествие на яхте по Карибам. О проблемах с возвращением россиян из-за границы узнали в разгар своего морского путешествия.

«На вывозные рейсы мы не смогли попасть физически: там последний самолёт улетел 6 марта, а мы вернулись на Кубу только 11 марта. Обратный рейс, который мы оплачивали, отменили», — объясняет Андрей.

Так супруги остались на острове без жилья, обратных билетов и даже без денег: по их словам, на Кубе магазины почти не принимают наличные, оплатить аренду жилья тоже можно только картой. Но средства на счетах Андрея и Светланы оказались им недоступны из-за блокировки российских карт за рубежом.

«Мы сейчас пытаемся снять жильё в Гаване, пока это не очень получается, потому что есть сложности с оплатой. У нас есть немного наличных, на них мы, может, и сумеем снять жильё на неделю. Мы пока не находили вариантов жилья, которые можно было бы оплатить наличными», — переживает Андрей.

Его супруга жалуется, что информации о новых вывозных рейсах нет, а билеты на самолёт стремительно дорожают. По словам Светланы, улететь с Кубы в Россию пока можно, но это обойдётся им с мужем почти в полмиллиона рублей. «Прямых рейсов нет, а билеты с пересадками через третьи страны стоят 300—400 тыс. рублей, — объясняет Светлана. — Это две пересадки: одна в Мадриде и одна в Стамбуле. Но даже эти билеты можно купить самое раннее на 17 марта — за 400 тыс. рублей на двоих. На более ранние рейсы цены стартуют от 300 тыс. с одного человека! Отдельный квест — как их оплачивать неработающими картами».

В итоге Светлана и Андрей купили билеты на 19 марта по маршруту Гавана — Мадрид — Стамбул — Москва. «Две пересадки, 400 тыс. рублей, два дня пути — и мы дома», — иронизируют они.