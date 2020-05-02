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Вспомнил о "Звёздных войнах"? Харрисон Форд едва не попал в воздушную аварию

02 мая 2020, 14:10  •  20 • В мире
Звезда "Звёздных войн" Харрисон Форд едва не попал в воздушную аварию на своём небольшом самолёте. Неправильно расслышав диспетчера, он осуществил ошибочный манёвр и опасно сблизился с другим бортом.
Звезда серии фильмов "Звездные войны" Харрисон Форд, летая на собственном самолёте, едва не угодил в воздушную аварию, передаёт Hollywood Reporter со ссылкой на американское Федеральное управление гражданской авиации.
Артист в результате ошибки проследовал прямо над взлётной полосой аэродрома Хоторна, расположенного на юге штата Калифорния, и оказался на опасно близкой дистанции с другим бортом, который в этот момент осуществлял взлёт.
Как передали Fox News представители Форда, проблема произошла из-за того, что актёр неправильно расслышал слова диспетчера. Из-за этого им и был произведён данный манёвр.
Артист очень скоро признал ошибку и принёс извинения. Отмечается, что Форд решил сесть за штурвал в целях поддержания своего небольшого самолёта Aviat A-1C Husky в исправном рабочем состоянии.
Инцидент имел место 24 апреля. В результате него никто не пострадал. Дистанция между воздушными бортами в момент максимального сближения была равна примерно 1,1 км.

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