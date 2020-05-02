Вспомнил о "Звёздных войнах"? Харрисон Форд едва не попал в воздушную аварию

Звезда серии фильмов "Звездные войны" Харрисон Форд, летая на собственном самолёте, едва не угодил в воздушную аварию, передаёт Hollywood Reporter со ссылкой на американское Федеральное управление гражданской авиации.

Артист в результате ошибки проследовал прямо над взлётной полосой аэродрома Хоторна, расположенного на юге штата Калифорния, и оказался на опасно близкой дистанции с другим бортом, который в этот момент осуществлял взлёт.

Как передали Fox News представители Форда, проблема произошла из-за того, что актёр неправильно расслышал слова диспетчера. Из-за этого им и был произведён данный манёвр.

Артист очень скоро признал ошибку и принёс извинения. Отмечается, что Форд решил сесть за штурвал в целях поддержания своего небольшого самолёта Aviat A-1C Husky в исправном рабочем состоянии.

Инцидент имел место 24 апреля. В результате него никто не пострадал. Дистанция между воздушными бортами в момент максимального сближения была равна примерно 1,1 км.