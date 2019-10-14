Всплытие покажет!

Альянс намерен активнее противодействовать российскому ВМФ в Северной Атлантике. В НАТО недовольны тем, что в настоящее время армии блока не располагают достаточным количеством средств для обнаружения российских атомных и дизельных подлодок, а потому не в состоянии одновременно контролировать все точки, из которых потенциально могут нанести удар. Для исправления этой ситуации в США разработаны беспилотные системы.

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«Наша Версия» разбиралась, сможет ли НАТО с их помощью нейтрализовать российский подводный флот.

В прошлом году США и ещё около десятка стран НАТО подписали соглашение о совместном использовании новых технологий для эффективной охоты на субмарины. Для нейтрализации угрозы российских подлодок предлагается использовать автономных подводных роботов, глобальную сеть дронов и полноразмерные корабли-призраки. Поэтому не исключено, что уже в ближайшем будущем беспилотники кардинально изменят баланс сил на море и смогут эффективно противостоять даже самым современным и тихим подлодкам.

Проверка дроном

Чтобы проверить, насколько такая тактика может быть эффективна, в сентябре у побережья Португалии были проведены масштабные учения. В манёврах участвовали около 800 военных моряков Бельгии, Италии, Турции, Польши, Великобритании и США. По легенде, главным врагом выступил подводный флот, тактика действий которого напоминала российскую. В ответ моряки флотов НАТО применили беспилотные системы – летающие и плавающие. В течение месяца были испытаны десятки различных аппаратов, в частности, американцы обкатали беспилотный аппарат REMUS 600. Эти дроны появились ещё в начале нулевых, с их помощью в Ираке искали мины. Теперь аппараты значительно модернизировали: новая версия дрона, внешне напоминающая 4-метровую торпеду, оснащена гидролокатором, различными сенсорами и датчиками и может управляться оператором на расстоянии до 100 километров. По словам разработчиков, аппарат уверенно действует на глубинах до 600 метров в течение нескольких суток, а при необходимости ныряет почти на полтора километра.

Константин СИВКОВ, доктор военных наук: – У американцев есть отлаженная система отслеживания подводных лодок, но она эффективно работает только в глубоководных морях. Во внутренних морях, таких как Чёрное и Средиземное, из-за мелководья эта система оказалась неэффективной. Здесь для обнаружения подлодок необходимы технические средства, созданные с применением новых технологий. Именно их разработкой и испытанием сегодня занимается НАТО. Цель альянса – получать информацию о российских подводных лодках в мелководных морях. В том числе в Баренцевом, Японском и Чёрном, откуда выходят в океан наши субмарины. Это может значительно затруднить деятельность российских подводных лодок в море. Но пока эти роботизированные системы очень дорогие, так что не стоит рассчитывать, что новое оборудование поступит быстро. Функциональные системы, которые способны гарантированно обнаруживать российские подводные лодки, появятся через 5–10 лет.

Ещё одно устройство – так называемый Wave Glider. Этот робот похож на доску для сёрфинга и несёт на себе сложную аппаратуру слежения. Он полностью автономен: подзаряжается от солнечных батарей и способен практически неограниченное время передвигаться по поверхности океана со скоростью до 2 километров в час.

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Примечательно, что «Глайдер» разрабатывался для гражданских целей, в первую очередь для нефтяных компаний, использующих эти беспилотники для измерения сейсмической активности и магнитного поля в районах глубоководного бурения. С их помощью также ищут места утечек при добыче и транспортировке нефти. Однако дрон заинтересовал военных. Сейчас ВМС США применяют его сразу в нескольких рай­онах Мирового океана в качестве разведчика, а также для обороны некоторых портов и метеомониторинга.

Корабли-призраки атакуют

Главным инициатором создания армии беспилотных роботов, способных нейтрализовать российские субмарины, несомненно, являются американцы. Альтернативными беспилотными средствами обнаружения субмарин Пентагон занимается уже почти 10 лет. В 2010-м началось формирование целого флота «охотников за подлодками» в рамках программы Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel. По задумке американских военных, десятки 145-тонных безэкипажных кораблей-призраков должны подолгу автономно бороздить Мировой океан, неся на борту стрелковое или ракетное оружие, а также средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие обнаруживать проплывающие поблизости подводные лодки. Главная задача таких устройств – обнаружить субмарину, установить за ней слежку и непрерывно передавать координаты ударной корабельной группе.

КСТАТИ В начале сентября выяснилось, что три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных. Это не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи, сообщает источник в 4-й отдельной бригаде подлодок Черноморского флота. Речь идёт о недавно поступивших на во­оружение подлодках «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», вооружённых, в частности, крылатыми ракетами «Калибр». С импортными батареями субмарины могли находиться под водой до пяти суток, тогда как со старыми это возможно в течение 48–72 часов. Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. В Минобороны России отказались прокомментировать эту информацию.

В годы холодной войны за передвижением советских подлодок следила американская система гидро­акустического наблюдения SOSUS, представляющая собой огромный барьер из датчиков и кабелей, проложенных по дну Мирового океана. При его пересечении автоматически фиксировалось точное местоположение лодки, а при проходе нескольких таких невидимых преград устанавливался её курс. После этого на цель наводились противолодочные силы: авиация, надводные и подводные корабли. Но весь океан такими заграждениями перекрыть невозможно, поэтому их можно было обойти. Вопрос, удастся ли НАТО в ближайшем будущем эффективно дополнить SOSUS или создать вместо этой системы другую, более эффективную, остаётся открытым.