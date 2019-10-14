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Всплытие покажет!
14 октября 2019, 12:24 • 47 • Аналитика
Альянс намерен активнее противодействовать российскому ВМФ в Северной Атлантике. В НАТО недовольны тем, что в настоящее время армии блока не располагают достаточным количеством средств для обнаружения российских атомных и дизельных подлодок, а потому не в состоянии одновременно контролировать все точки, из которых потенциально могут нанести удар. Для исправления этой ситуации в США разработаны беспилотные системы.
Сюжет: Армия
«Наша Версия» разбиралась, сможет ли НАТО с их помощью нейтрализовать российский подводный флот.
В прошлом году США и ещё около десятка стран НАТО подписали соглашение о совместном использовании новых технологий для эффективной охоты на субмарины. Для нейтрализации угрозы российских подлодок предлагается использовать автономных подводных роботов, глобальную сеть дронов и полноразмерные корабли-призраки. Поэтому не исключено, что уже в ближайшем будущем беспилотники кардинально изменят баланс сил на море и смогут эффективно противостоять даже самым современным и тихим подлодкам.
Проверка дроном
Чтобы проверить, насколько такая тактика может быть эффективна, в сентябре у побережья Португалии были проведены масштабные учения. В манёврах участвовали около 800 военных моряков Бельгии, Италии, Турции, Польши, Великобритании и США. По легенде, главным врагом выступил подводный флот, тактика действий которого напоминала российскую. В ответ моряки флотов НАТО применили беспилотные системы – летающие и плавающие. В течение месяца были испытаны десятки различных аппаратов, в частности, американцы обкатали беспилотный аппарат REMUS 600. Эти дроны появились ещё в начале нулевых, с их помощью в Ираке искали мины. Теперь аппараты значительно модернизировали: новая версия дрона, внешне напоминающая 4-метровую торпеду, оснащена гидролокатором, различными сенсорами и датчиками и может управляться оператором на расстоянии до 100 километров. По словам разработчиков, аппарат уверенно действует на глубинах до 600 метров в течение нескольких суток, а при необходимости ныряет почти на полтора километра.
Ещё одно устройство – так называемый Wave Glider. Этот робот похож на доску для сёрфинга и несёт на себе сложную аппаратуру слежения. Он полностью автономен: подзаряжается от солнечных батарей и способен практически неограниченное время передвигаться по поверхности океана со скоростью до 2 километров в час.
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Примечательно, что «Глайдер» разрабатывался для гражданских целей, в первую очередь для нефтяных компаний, использующих эти беспилотники для измерения сейсмической активности и магнитного поля в районах глубоководного бурения. С их помощью также ищут места утечек при добыче и транспортировке нефти. Однако дрон заинтересовал военных. Сейчас ВМС США применяют его сразу в нескольких районах Мирового океана в качестве разведчика, а также для обороны некоторых портов и метеомониторинга.
Корабли-призраки атакуют
Главным инициатором создания армии беспилотных роботов, способных нейтрализовать российские субмарины, несомненно, являются американцы. Альтернативными беспилотными средствами обнаружения субмарин Пентагон занимается уже почти 10 лет. В 2010-м началось формирование целого флота «охотников за подлодками» в рамках программы Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel. По задумке американских военных, десятки 145-тонных безэкипажных кораблей-призраков должны подолгу автономно бороздить Мировой океан, неся на борту стрелковое или ракетное оружие, а также средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие обнаруживать проплывающие поблизости подводные лодки. Главная задача таких устройств – обнаружить субмарину, установить за ней слежку и непрерывно передавать координаты ударной корабельной группе.
В годы холодной войны за передвижением советских подлодок следила американская система гидроакустического наблюдения SOSUS, представляющая собой огромный барьер из датчиков и кабелей, проложенных по дну Мирового океана. При его пересечении автоматически фиксировалось точное местоположение лодки, а при проходе нескольких таких невидимых преград устанавливался её курс. После этого на цель наводились противолодочные силы: авиация, надводные и подводные корабли. Но весь океан такими заграждениями перекрыть невозможно, поэтому их можно было обойти. Вопрос, удастся ли НАТО в ближайшем будущем эффективно дополнить SOSUS или создать вместо этой системы другую, более эффективную, остаётся открытым.
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